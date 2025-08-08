Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Presiden Prabowo menginstruksikan pembukaan penerbangan internasional langsung ke daerah tujuan wisata untuk meningkatkan pariwisata dan devisa negara.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 05:00
Presiden Prabowo Subianto menaiki moda transportasi publik Kereta Cepat Whoosh saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/8/2025) malam. BPMI Sekretariat Presiden/Laily Ratchev
Presiden Prabowo Subianto menaiki moda transportasi publik Kereta Cepat Whoosh saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/8/2025) malam. BPMI Sekretariat Presiden/Laily Ratchev
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perhubungan untuk membuka lebih banyak jalur penerbangan internasional langsung ke destinasi wisata di Indonesia.
  • Arahan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional dan meningkatkan devisa negara.
  • Pembukaan jalur penerbangan langsung diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada konektivitas melalui Jakarta dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional langsung menuju daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia.

"Presiden meminta ke Menteri Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional dari luar negeri langsung ke daerah tujuan," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis.

Hasan mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tersebut untuk memaksimalkan potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional dan peningkatan devisa negara.

Presiden Prabowo menilai bahwa pembukaan jalur penerbangan langsung dari luar negeri ke destinasi wisata domestik dapat mengurangi ketergantungan konektivitas melalui Jakarta dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai wilayah.

"Jadi enggak harus lewat Jakarta dulu, tapi langsung ke daerah tujuan," ucap dia.

Hasan mengatakan Kepala Negara meminta bandara-bandara yang telah siap dari sisi infrastruktur dan operasional untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional.

Sektor pariwisata dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan memperluas peluang usaha di daerah.

"Sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar," ucap Hasan.

Sebelumnya, saat kunjungan kenegaraan ke Rusia pada pertengahan Juni lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang bagi penambahan jumlah penerbangan langsung dari Rusia ke berbagai kota di Indonesia.

"Kami membuka peluang, silakan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia. Kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia," ujar Prabowo.

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

Topik

