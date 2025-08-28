Bisnis Indonesia Premium
Ada Badai PHK, J&T Express Getol Ciptakan Lapangan Kerja

Di tengah badai PHK, J&T Express tetap membuka lowongan kerja, usai menyerap lebih dari 100.000 pegawai di Indonesia.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:02
Ilustrasi lowongan kerja. Dok Freepik
Ilustrasi lowongan kerja. Dok Freepik
Ringkasan Berita
  • Di tengah badai PHK, J&T Express terus membuka lapangan kerja di Indonesia, menyerap lebih dari 100.000 pegawai selama 10 tahun terakhir.
  • J&T Express memiliki 80 pusat sortir, lebih dari 4.000 Drop Point, dan lebih dari 20.000 tim operasional yang mendukung pengiriman di seluruh Indonesia.
  • Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, J&T Express juga melaksanakan program sosial seperti pemberdayaan UMKM dan kampanye kesadaran digital.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — CEO J&T Express Robin Lo menuturkan di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda, perusahaan terus menciptakan lapangan kerja di Tanah Air. 

Robin tidak dapat memungkiri bahwa memang kondisi dunia dan ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Terlebih, perusahaan-perusahaan besar melakukan layoff alias PHK terhadap ribuan pegawainya. 

“Artinya banyak orang yang tidak dipekerjakan, sedangkan kita di J&T Express sendiri terus menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia,” ungkapnya dalam Media Gathering, Rabu (27/8/2025). 

Robin menyampaikan bahwa selama 10 tahun J&T Express hadir di Indonesia, telah berhasil menyerap lebih dari 100.000 pegawai yang tersebar di seluruh provinsi. Baik yang termasuk pegawai langsung J&T, maupun rekan kerja sama J&T, seperti kurir. 

Melihat jumlah tersebut, apabila setiap pegawai menghidupi dua orang, Robin menyebutkan artinya J&T Express membantu kehidupan 300.000 orang rakyat Indonesia.

Hingga 2025, kehadiran J&T Express di Indonesia memiliki 80 pusat sortir. Lebih dari 4.000 Drop Point dan Mini Drop Point, lebih dari 20.000 tim operasional di seluruh Indonesia, dan lebih dari 7.000 kendaraan operasional yang mendukung pengiriman.

Selama 10 tahun terakhir, J&T Express telah memperluas jaringan operasionalnya hingga ke pelosok negeri, menghadirkan layanan logistik yang cepat, merata, dan dapat diandalkan. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, J&T juga konsisten melaksanakan berbagai program sosial seperti pemberdayaan UMKM, program literasi dan pendidikan, serta kampanye kesadaran digital untuk memerangi upaya penipuan online.

“Sepuluh tahun berlalu bukan berarti perjalanan kami selesai, justru menjadi pendorong untuk terus memberikan yang terbaik. Kami meyakini bahwa pertumbuhan bisnis harus memberi dampak positif bagi masyarakat, UMKM, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. 

Untuk diketahui, persoalan badai PHK menjadi sorotan. Utamanya di sejumlah sektor industri, baik manufaktur, otomotif, hingga tekstil.

Teranyar, TikTok-Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap 420 pegawai. PHK dilakukan 2 tahap. Pertama pada Juli 2025 dengan jumlah pegawai terdampak 180 karyawan. Sebulan kemudian, PHK kembali dilakukan terhadap 240 karyawan.

Bahkan setop PHK menjadi suara yang digaungkan dalam tuntutan demo buruh hari ini, Kamis (28/8/2025). Isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Rio Sandy Pradana

RAPBN 2026 Bidik Rerata Pendapatan Warga RI Rp2,79 Juta per Bulan
APBN
48 detik yang lalu

RAPBN 2026 Bidik Rerata Pendapatan Warga RI Rp2,79 Juta per Bulan

Bandara Haji Juanda Mau Dipindah ke Kediri, Kemenhub Beri Penjelasan
Transportasi & Logistik
5 menit yang lalu

Bandara Haji Juanda Mau Dipindah ke Kediri, Kemenhub Beri Penjelasan

Bos Buruh Kritik Kenaikan Tunjangan DPR: Menyakiti Hati Rakyat!
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Bos Buruh Kritik Kenaikan Tunjangan DPR: Menyakiti Hati Rakyat!

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
6 jam yang lalu

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi
Infrastruktur
11 menit yang lalu

Ada Demo Buruh di DPR, Jasa Marga Tutup Akses Keluar Tol Slipi

Ada Badai PHK, J&T Express Getol Ciptakan Lapangan Kerja
Transportasi & Logistik
30 menit yang lalu

Ada Badai PHK, J&T Express Getol Ciptakan Lapangan Kerja

