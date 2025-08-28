Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Pede Ekonomi Kuartal III/2025 Tetap Tumbuh Tinggi

Pemerintah optimis ekonomi Indonesia tumbuh tinggi di kuartal III/2025 meski ada ketidakpastian global.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:18
Share
Jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Minggu (7/7/2024). Bisnis/Abdurachman
Jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Minggu (7/7/2024). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Pemerintah optimis ekonomi kuartal III/2025 tetap tumbuh tinggi meski ada ketidakpastian global, dengan fokus pada stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.
  • Eksportir Indonesia telah mengantisipasi tarif resiprokal AS dengan strategi front-loading, dan ekspor diprediksi tetap tumbuh karena tarif yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
  • Stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun akan disalurkan pada kuartal III/2025 untuk mendorong konsumsi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dengan belanja pemerintah yang diproyeksikan meningkat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso meyakini perekonomian pada kuartal III/2025 tetap tumbuh tinggi, meski tetap dibayangi ketidakpastian global.

Susi belum mau menyampaikan angka pasti proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025. Hanya saja, dia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan stimulus ekonomi.

"Kuartal III kita tetap optimis. Hanya memang beberapa program yang stimulus-stimulus ekonomi juga harus mulai jalan, karena kemarin kan agak telat untuk penyerapannya," ucap Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (28/8/2025).

Selain itu, anak buah Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memantau perkembangan perekonomian global. Ekonomi domestik, sambungnya, juga akan tergantung dengan ekonomi global.

"Cuma, sekali lagi kan banyak faktor di luar kontrol kita kayak global. Kayak gitu kan kita masih nunggu-nunggu. Kemarin misalkan The Fed sudah mulai menyampaikan akan menurunkan [Fed Fund Rate]," ujarnya.

Pada kuartal III/2025 ini atau tepatnya 7 Agustus, tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump ke berbagai negara juga sudah mulai berlaku. Barang-barang impor asal Indonesia sendiri mendapat tarif 19%.

Baca Juga

Susi meyakini para eksportir sudah menyampaikan langkah-langkah antisipasi pengenaan tarif resiprokal itu. Dia mencontohkan, banyak yang sudah melakukan front-loading atau memajukan jadwal pengiriman/pembelian barang sebelum tarif berlaku.

Meski sudah ada front-loading pada kuartal I/2025 dan kuartal II/2025, Susi meyakini ekspor Indonesia ke depan akan tetap tumbuh karena mendapat tarif yang cenderung rendah dibandingkan sejumlah negara pesaing lainnya.

"Kan tergantung demand-nya [permintaannya]. Apalagi negara lain enggak bisa segera ke sana, kita lebih kompetitif [tarif resiprokalnya]. Jadi, pasti akan ada naik [ekspor pada kuartal III/2025]. Optimis lah kita," jelasnya.

Stimulus Ekonomi Kuartal III/2025

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi pada kuartal III/2025. 

Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025, senilai Rp24,44 triliun. 

"Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga," ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

Dia mengatakan stimulus yang akan diberikan ke masyarakat itu diharapkan bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan ketiga 2025, termasuk Juli dan Agustus.

Bendahara negara juga mengungkap belanja pemerintah bakal terakselerasi pada semester II/2025 usai pertumbuhannya terkontraksi 0,33% sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS). "Diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
12 menit yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi
Premium
42 menit yang lalu

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Upaya Gerai Swalayan Grup Lippo MPPA Melepas Jerat Rugi

Upaya Gerai Swalayan Grup Lippo MPPA Melepas Jerat Rugi

Balapan Return Dobel Digit Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Pendapatan Tetap

Balapan Return Dobel Digit Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Pendapatan Tetap

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Transaksi E-Wallet Tumbuh 88%, Bakal Lebih Populer dari Kartu Kredit dan Debit?

Transaksi E-Wallet Tumbuh 88%, Bakal Lebih Populer dari Kartu Kredit dan Debit?

Transformasi Berkelanjutan jadi Kunci Bank Mandiri (BMRI) Hadapi Ketidakpastian

Transformasi Berkelanjutan jadi Kunci Bank Mandiri (BMRI) Hadapi Ketidakpastian

Ketidakpastian Global Meningkat, Bagaimana Nasib Pasar Keuangan RI?

Ketidakpastian Global Meningkat, Bagaimana Nasib Pasar Keuangan RI?

Benang Merah Stimulus BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kaltim

Benang Merah Stimulus BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kaltim

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR
Transportasi & Logistik
2 menit yang lalu

Daftar Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi Sementara Imbas Demo DPR

Efisiensi Anggaran Lanjut, Prabowo: Bupati Harap Sabar
Ekonomi
30 menit yang lalu

Efisiensi Anggaran Lanjut, Prabowo: Bupati Harap Sabar

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR
Transportasi & Logistik
36 menit yang lalu

KRL Line Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran & Palmerah Imbas Demo di DPR

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
8 jam yang lalu

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Inpex Bidik Pasar Asia untuk Gas Blok Masela, Jepang hingga Taiwan Masuk Radar
Energi & Tambang
37 menit yang lalu

Inpex Bidik Pasar Asia untuk Gas Blok Masela, Jepang hingga Taiwan Masuk Radar

Satgas PKH Ambil Alih 4,2 Ha Tambang Ilegal, Bakal Dititipkan ke MIND ID
Energi & Tambang
41 menit yang lalu

Satgas PKH Ambil Alih 4,2 Ha Tambang Ilegal, Bakal Dititipkan ke MIND ID

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

3

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

4

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

5

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

3

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

4

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

5

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali