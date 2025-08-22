Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Pemerintah dan DPR sepakat RAPBN 2026 dengan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. APBN dirancang untuk stabilisasi dan mendukung pembangunan nasional.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 18:29
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dari kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan pemaparan pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dari kiri) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan pemaparan pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 dapam rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

Dalam rapat tersebut pemerintah dan DPR sepakat pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,4%. Sementara itu, inflasi di angka 2,5%. 

Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

Rapat didahului oleh laporan Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan dan Panja Defisit yang dibacakan oleh tiga orang pimpinan Komisi XI DPR termasuk Misbakhun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah pun menyepakati laporan dari tiga panja itu. Kemudian, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026 itu.

"Disepakati bahwa asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan pada RAPBN 2026, saya nyatakan disepakati dan disetujui," ujar Misbakhun.

Baca Juga

Sebelumnya, pada rapat kerja (raker) Komisi XI DPR pagi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memaparkan Asumsi Dasar Makro pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di depan Komisi Keuangan DPR.

Sri Mulyani memaparkan asumsi dasar ekonomi makro yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu pada Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025). Postur APBN yang dirancang untuk tahun depan yakni:

Postur APBN 2026 itu dirancang sesuai dengan asumsi dasar makro sebagai berikut:

  • Pertumbuhan ekonomi : 5,4% (yoy)
  • Inflasi : 2,5% (yoy)
  • Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun : 6,9%
  • Nilai tukar Rupiah : Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS)
  • Harga minyak mentah atau ICP : US$70 per barel
  • Lifting minyak : 610 (ribu barel per hari/rbph)
  • Lifting gas bumi : 984 (ribu barel setara minyak bumi per hari/rbsmph)

Sementara, target pembangunan pada RAPBN 2026 yakni:

  • Tingkat pengangguran terbuka : 4,44%-4,96%
  • Rasio gini : 0,377 - 0,380
  • Tingkat kemiskinan ekstrem : 0 - 0,05%
  • Tingkat kemiskinan : 6,5 - 7,5%
  • Indeks Modal Manusia : 0,57
  • Indeks Kesejahteraan Petani : 0,7731
  • Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%
  • GNI per capita : US$5.520

Jangkar Stabilisasi

Sri Mulyani menyebut APBN 2026 dirancang menjadi cukup kuat sebagai jangkar stabilisasi, bukan sebagai jangkar ketidakpastian.

APBN tahun depan juga didesain agar mampu menjadi instrumen yang bisa mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, melakukan transformasi ekonomi serta meneruskan pembangunan nasional sesuai dengan program prioritas pemerintah.

"Seluruh program prioritas sudah masuk APBN KiTa dan APBN tetap terjaga kredibel. Ini adalah message yang sangat penting, banyak yang tadinya khawatir bahwa dengan program yang terlalu besar, berubah banyak, maka APBN akan mengalami pressure yang luar biasa," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs
Premium
20 menit yang lalu

Sinyal Kuat Telkom (TLKM) di Kantong JP Morgan Cs

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol
Premium
50 menit yang lalu

Kronologi Kasus Wanaartha hingga Seret Evelina & Manfred Pietruschka Masuk Daftar Red Notice Interpol

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BI Buka-bukaan Alasan Pasang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,6% - 5,4%

BI Buka-bukaan Alasan Pasang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,6% - 5,4%

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Suku Bunga BI Turun, Adu Cuan Saham, Obligasi, SBN, dan Reksa Dana

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%
Ekonomi
20 menit yang lalu

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Menko Airlangga Minta UMKM Ikut Jual Beras SPHP Bulog
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Menko Airlangga Minta UMKM Ikut Jual Beras SPHP Bulog

Rachmat Hidajat Ditunjuk jadi Direktur Utama Pertamina EP
Energi & Tambang
38 menit yang lalu

Rachmat Hidajat Ditunjuk jadi Direktur Utama Pertamina EP

DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Naik Status Jadi Kementerian
Jasa & Niaga
47 menit yang lalu

DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Naik Status Jadi Kementerian

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI
Ekonomi
1 jam yang lalu

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

4

Kado HUT RI, PLN Pasang Listrik Gratis untuk 2.821 Keluarga Prasejahtera

5

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Immanuel Ebenezer Tersangka Dugaan Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

4

Kado HUT RI, PLN Pasang Listrik Gratis untuk 2.821 Keluarga Prasejahtera

5

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker