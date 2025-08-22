Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Pemangkasan anggaran transfer dan pengambilalihan peran daerah dalam pembangunan menguatkan ancaman resentralisasi kebijakan oleh pemerintah pusat.
Dany Saputra, Surya Dua Artha Simanjuntak
Dany Saputra & Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 10:35
Share
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela perhelatan KTT G20 Brasil 2024. Dok Instagram @smindrawati
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela perhelatan KTT G20 Brasil 2024. Dok Instagram @smindrawati

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksanaan desentralisasi fiskal berada di tengah jalan ketika pemerintah pusat tidak hanya berencana memangkas alokasi anggaran dana transfer ke daerah, tetapi juga akan mengambil alih sebagian kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan pemangkasan dengan dalih efisiensi anggaran tersebut.

Sekadar catatan, pemerintah berencana memangkas anggaran TKD sebesar 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2026). Kalau merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025, salah satu sasaran efisiensi adalah belanja daerah terkait infrastruktur hingga dana keistimewaan maupun dana otonomi khusus alias otsus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak secara eksplisit menyebut secara terang-terangan tentang fenomena resentralisasi fiskal tersebut. Dia hanya mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan banyak mengambil alih kebijakan yang sebelumnya diolah oleh pemerintah daerah, imbas anggaran transfer ke daerah yang banyak dipangkas dalam RAPBN 2026. Sebagai kompensasinya, pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan sampah di daerah akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Pengambilalihan itu, sambungnya, akan dilakukan melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres). Pembiayaannya akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya, yang mana alokasi anggarannya naik dari Rp358 triliun (APBN 2025) menjadi Rp525 triliun (RAPBN 2026).

"Inpres jalan daerah dan Inpres infrastruktur daerah, bahkan sekarang masalah sampah daerah pun juga akan diambil alih," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (21/8/2025).

Bendahara negara itu blak-blakan bahwa selama ini banyak program pemerintah daerah yang berjalan tidak maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah pusat berinisiatif ambil alih demi efisiensi anggaran. "Jadi memang banyak yang kita mengambil alih karena kita melihat tidak ter-deliver [terealisasi] atau tidak terjadi progres. Padahal ini masalahnya terus berlangsung, makanya kemudian muncul dalam Inpres," katanya.

Baca Juga

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengklaim kebijakan-kebijakan itu akan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, meski Inpres tidak perlu melalui pembahasan dengan DPR.

Desentralisasi yang Ternoda

Desentralisasi fiskal secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya pelimpahan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah. Substansi mengenai prinsip desentralisasi ini pertama kali diatur dalam UU  No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang No.33/2004 tentang PDRD.

Ada sejumlah substansi penting dalam kedua UU tersebut, salah satunya adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk jenis-jenis dana alokasi, dana bagi hasil, hingga pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, kedua UU tersebut dihapus seiring dengan pelaksanaan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah alias HKPD. Secara eksplisit UU HKPD ditujukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Tujuannya supaya daerah bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Persoalannya, sampai dengan tahun lalu, mayoritas daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Selain itu, implementasi UU HKPD juga memicu perlombaan tarif pajak di sejumlah daerah yang secara praktis membebani masyarakat. Kasus membengkaknya tagihan pajak kendaraan bermotor akibat pelaksanaan opsen pajak hingga munculnya fenomena kenaikan tarif PPB-P2 dari ratusan persen hingga ribuan persen, menjadi contoh implikasi dari HKPD terhadap beban masyarakat yang masih diliputi ketidakpastian ekonomi.

Hal ini juga pernah diakui oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika menjawab pertanyaan mengenai fenomena perlombaan tarif pajak daerah. Tito pada tanggal 15 Agustus 2025 lalu membantah bahwa fenomena itu muncul karena efisiensi anggaran. Dia menjelaskan Aturan turunan dari UU HKPD, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023 mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk NJOP serta PBB-P2 harus berlandaskan peraturan daerah (perda). Kemudian, besaran tarifnya diatur dalam peraturan kepala daerah. 

Tito menyebut beberapa pemda yang menaikkan tarif PBB-P2 di daerahnya karena adanya penyesuaian NJOP yang dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali. Penyesuaian NJOP itu mengikuti harga pasar, sehingga kemudian membuat PBB-P2 ikut terkerek naik. "Tetapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga ada partisipasi dari masyarakat. Jadi harus mendengar suara publik juga," terangnya pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Menurut mantan Kapolri itu, ada 20 daerah yang diketahuinya menaikkan tarif PBB-P2. Kenaikannya bervariasi antara kisaran 5% sampai dengan 10%, serta ada sejumlah daerah yang melampaui 100%.  Jumlahnya mencapai 20 daerah. Salah satunya yakni Pati, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena menaikkan PBB-P2 hingga 250%. 

Akan tetapi, dari 20 daerah yang dimaksud, sudah ada dua daerah yang membatalkan peraturan kepala daerah ihwal kenaikan tarif PBB-P2 itu. Yakni Pati dan Jepara, di mana dua-duanya berada di Jawa Tengah.  Sementara itu, ada tiga daerah lain yang baru membuat perkada untuk mengerek tarif PBB-P2 pada 2025. Adapun 15 daerah lainnya telah menerbitkan aturan soal kenaikan tarif PBB-P2 sejak 2022-2024.

Untuk itu, Tito membantah apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat yang diberlakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 secara tidak langsung mendorong kenaikan tarif PBB di daerah-daerah.  "Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, hanya lima daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya 2022-2024," terang Tito.

Apa Implikasinya ke Daerah?

Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman meyakini efisiensi TKD melalui penahanan pencairan dana akan berdampak langsung ke keterlambatan proyek infrastruktur daerah, pengurangan belanja modal, dan hilangnya potensi efek pengganda (multiplier effect) di sektor riil daerah.

Menurut pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu, daerah dengan ketergantungan tinggi pada TKD seperti daerah tertinggal dan otonomi khusus akan merasakan kontraksi belanja publik yang signifikan. "Dalam jangka pendek, ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi regional, memperlambat penciptaan lapangan kerja, dan menurunkan daya beli. Dalam jangka panjang, ketertinggalan infrastruktur dan layanan publik bisa semakin lebar antarwilayah," ungkap Rizal kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut pada 2026 akan mendorong lebih banyak daerah mengerek tarif pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB), seperti yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

“2026 akan lebih banyak daerah yang seperti Pati, Jombang, Ponorogo, dan lain-lain Cirebon juga, yang akan menaikkan dengan instan [tarif PBB-nya],” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam agenda ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

Bhima menuturkan kebijakan anggaran pemerintah untuk 2026 sangat bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal.  Dia mengungkapkan belanja pemerintah untuk tahun depan mengalami peningkatan dari Rp3.621,3 triliun pada 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, sedangkan TKD tahun depan berkurang 29,27% dari APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp919 triliun.

Bhima menyebut pemerintah daerah (pemda) saat ini saja sudah cukup mengalami tekanan fiskal, sejak kebijakan efisiensi diterapkan pada awal 2025. “Tahun depan itu tekanannya akan lebih banyak, akan lebih merata, dan tentunya yang akan menjadi korban adalah masyarakat karena paling mudah memang menarik pajak, kemudian dari sisi retribusi,” tutur Bhima. 

Selain PBB, Bhima melihat bahwa pemda akan memperketat kepatuhan pajak hiburan, retribusi parkir, dan sumber pendapatan daerah lainnya, imbas adanya efisiensi anggaran. Dalam hal ini, dia memperkirakan daerah-daerah yang tidak memiliki dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam akan paling terdampak dengan adanya kebijakan hemat anggaran.

Namun, bukan berarti daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak terdampak kebijakan ini. Bhima mengatakan, biaya daerah untuk mengatasi kerusakan lingkungan di wilayahnya juga ikut terdampak kebijakan ini. “Jadi selain Pati, kemungkinan besar akan banyak sekali daerah, merata di Indonesia yang akan mengalami tekanan fiskal,” ujarnya.

Di sisi lain, Bhima juga mematahkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut bahwa meningkatnya belanja pemerintah akan kembali ke daerah. Menurutnya, dana yang mengalir dari program seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke daerah tidak sebesar dana yang langsung ditransfer pemerintah pusat ke daerah. 

“Begitu efisiensinya digunakan untuk belanja pemerintah pusat, itu kembali lagi ke daerahnya, meskipun ada MBG, ada Kopdes, dan lain-lain, tidak sebesar dana langsung ditransfer kepada pemerintah daerah, DAU, DAK, DBH,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra & Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Premium
46 menit yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ketiga Setelah Presiden Brasil dan AS

Prabowo Blak-blakan Kondisi Uang Pensiun Prajurit di Asabri: Terdampak UU TNI

Prabowo Blak-blakan Kondisi Uang Pensiun Prajurit di Asabri: Terdampak UU TNI

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

PCO: Prabowo Bakal Pidato Langsung di Sidang Umum PBB ke-80

Wamen Fahri Hamzah Kaji Subsidi Lahan untuk Pangkas Harga Rumah hingga 50%

Wamen Fahri Hamzah Kaji Subsidi Lahan untuk Pangkas Harga Rumah hingga 50%

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global
Ekonomi
1 jam yang lalu

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu
APBN
1 jam yang lalu

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan
Pajak
1 jam yang lalu

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran