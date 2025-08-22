Bisnis Indonesia Premium
Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Sri Mulyani akan melibatkan KPK dan Kejaksaan untuk mengejar target pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun melalui reformasi dan sinergi penegakan hukum.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 15:20
Menteri Investasi dan Kepala Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani (dari kiri), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelum konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak akan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan demi mengejar target penerimaan pajak di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. 

Pada paparannya kepada Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target penerimaan pajak 2026 itu merupakan bagian dari target pendapatan negara yang dipatok Rp3.147,7 triliun. Target itu tumbuh 9,8% yoy dari outlook 2025. 

Selain pajak, pemerintah akan menargetkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp455 triliun. Hanya PNBP yang turun dari setidaknya outlook APBN 2025, diakibatkan salah satunya dividen BUMN yang kini masuk ke kantong Danantara. 

Khusus untuk pajak, Sri Mulyani menyebut akan melakukan berbagai langkah reformasi (reform) untuk mencapai target rasio pendapatan negara yakni 12,24% terhadap PDB. 

"Rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24% [terhadap] PDB. Rasio pajak naik ke 10,47%," terang Bendahara Negara di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). 

Terdapat beberapa langkah reformasi yang dimaksud olehnya untuk memastikan pendapatan negara dari pajak terealisasikan. Pertama, pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga atau stakeholders lain. 

Kedua, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri. "Sudah kita rintis tahun ini, dan kita harap main efektif," tambahnya. 

Ketiga, joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah menggaet penegak hukum. 

"Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan NGO dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan credible," tuturnya. 

Keempat, yakni memberikan insentif daya beli, investasi dan hilirisasi. Kini, pendapatan negara maupun belanja dan rencana defisitnya akan dibahas lebih lanjut oleh Panja DPR sebelum diambil keputusan sore ini.

Dirjen Pajak Optimistis 

Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyatakan optimistis terhadap target yang dipasang pemerintah. 

"Sesuai dengan yang disampaikan Ibu ya. Seperti itu kondisinya," ujarnya usai rapat tersebut. 

Bimo juga memastikan bakal mengambil langkah-langkah reform yang sebelumnya dipaparkan Sri Mulyani, di antaranya pelibatan penegak hukum. 

"Kan Ibu udah bilang, sama APH, sama mitra kementerian, sama NGO untuk pencegahannya," terangnya.

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

STRATEGI PENERIMAAN PAJAK 2026 : Pengawasan Orang Kaya Bukan Hal Baru

Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan
Pajak
8 menit yang lalu

Bahlil Ungkap Banyak Tambang Ilegal Beroperasi di Kawasan Hutan
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Sapa UMKM 2 Bulan Lagi, Ini Manfaatnya
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Bahlil Tahan Sebagian Ekspor Gas Untuk Amankan Pasokan PGN
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Relaksasi Moneter Kemungkinan Berlanjut, BI Rate Bakal Turun Lagi?
Ekonomi
1 jam yang lalu

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

