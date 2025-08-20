Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan fokus mengawasi pajak orang kaya dan konglomerasi dalam RAPBN 2026 untuk meningkatkan penerimaan negara.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 19:28
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 akan membidik pajak dari kelompok orang super kaya alias high wealth individual dan wajib pajak grup atau konglomerasi.

Sebagai informasi, fokus pengawasan terhadap wajib pajak (WP) grup dan high wealth individual (HWI) itu sendiri terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

Meski demikian, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan pengawasan ke WP grup dan HWK itu sejatinya bukan hal baru. Menurutnya, praktik itu sudah berjalan di Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar dan KPP Madya.

Prianto mengungkapkan bahwa pengawasan WP Grup dan HWI saat ini sudah terintegrasi di empat KPP WP Besar, termasuk yang secara khusus mencakup HWI. Sementara KPP Madya bertugas mengawasi WP besar di masing-masing wilayah.

“Pola kebijakannya, kalau ada WP di KPP Pratama yang bisnisnya berkembang pesat, maka akan dipindahkan ke KPP Madya. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan, termasuk menyatukan beberapa wajib pajak dalam satu grup usaha,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (20/8/2025).

Sebaliknya, WP di KPP Madya yang mengalami penurunan bisnis signifikan dapat dipindahkan ke KPP Pratama. Menurut Prianto, skema pemindahan WP tersebut merupakan praktik yang lazim dalam kerangka compliance risk management (CRM) di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu menilai bahwa pengawasan makin krusial seiring maraknya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan korporasi grup usaha. Umumnya, strategi efisiensi itu juga menekan beban pajak (tax expenses).

“Pemilik grup usaha biasanya juga HWI sehingga secara alami menjadi prioritas pengawasan Direktorat Jenderal Pajak,” lanjutnya.

Prianto meyakini bahwa fokus pengawasan ke kelompok WP Grup dan HWK tidak dimaksudkan untuk membidik target nominal tertentu. Alasannya, penerimaan negara terbagi dalam berbagai jenis pajak sesuai UU APBN dan peraturan turunannya yang ditetapkan tiap tahun melalui Peraturan Presiden.

Adapun dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.347,7 triliun atau naik 13,5% dari outlook APBN 2025.

Berdasarkan jenisnya, pajak penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan naik 15,7% dari Rp997,5 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp1.154,1 triliun (RAPBN 2026). Kenaikan target PPh nonmigas itu menjadi yang tertinggi di antara jenis pajak lain dalam RAPBN 2026.

“Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, proyeksi perekonomian tahun 2026, dan optimalisasi kebijakan teknis perpajakan seperti kegiatan joint program serta peningkatan intensitas pengawasan dengan fokus kepada Wajib Pajak Grup dan High Wealth Individual, penerimaan PPh Nonmigas dalam RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.154.127,0 miliar,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

Selain itu, PPh migas ditargetkan sebesar Rp55,2 triliun; pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,3 triliun; pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun; serta pajak lainnya Rp126,9 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS
Premium
41 menit yang lalu

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
2 jam yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

PENERIMAAN PAJAK 2026 : Target Bebani Wajib Pajak Eksis

PENERIMAAN PAJAK 2026 : Target Bebani Wajib Pajak Eksis

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI

Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

The Winding Road behind Prabowo Subianto's Renewable Energy Pledge

The Winding Road behind Prabowo Subianto's Renewable Energy Pledge

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Industri Furnitur Lesu Meski Stimulus Moncer, Pengusaha Ungkap Sebabnya
Manufaktur
3 menit yang lalu

Industri Furnitur Lesu Meski Stimulus Moncer, Pengusaha Ungkap Sebabnya

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis

Ongkos Produksi Mahal Masih Jadi Tantangan Pengembangan Bioavtur
Energi & Tambang
13 menit yang lalu

Ongkos Produksi Mahal Masih Jadi Tantangan Pengembangan Bioavtur

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru
Pajak
14 menit yang lalu

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan
Jasa & Niaga
32 menit yang lalu

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi