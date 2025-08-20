Bisnis Indonesia Premium
Kopdes Merah Putih Bakal Tiru Alfamart Cs Pakai Satu Sistem

Pemerintah mendorong Koperasi Desa Merah Putih mengadopsi sistem digital terintegrasi seperti Alfamart.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni
Rabu, 20 Agustus 2025 | 19:59
Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025) - BISNIS/Jessica Gabriela Soehandoko.
Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025) - BISNIS/Jessica Gabriela Soehandoko.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan pemerintah mendorong agar semua Koperasi Desa Merah Putih untuk menggunakan satu sistem digital yang terintegrasi, seperti ritel modern AlfamartIndomaret Cs.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono mengatakan pemerintah telah menyiapkan infrastruktur agar KopDes/Kel Merah Putih memiliki sistem yang terpusat.

“Kami berkaca pada ritel-ritel modern yang ada saat ini yang menjamur itu semuanya satu sistem. Nah, kita maunya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu satu sistem, dibuatkan, di-inject oleh pemerintah,” kata Tatang dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Dia berharap, pemerintah akan lebih mudah memantau perkembangan KopDes/Kel Merah Putih ke depan lewat sistem digitalisasi ini.

“Harapan besarnya kita bersama-sama bisa mengkontrol cara pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Untuk itu, Tatang menuturkan pemerintah mendorong agar semua KopDes/Kel Merah Putih harus terkoneksi dengan sistem. Adapun, pemerintah telah menggandeng PT Telkom Indonesia untuk menyiapkan infrastruktur tersebut.

Nantinya, sistem tersebut akan mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari pengelolaan stok barang, transaksi, hingga laporan keuangan KopDes/Kel Merah Putih.

“Kita akan kontrol semuanya, kita akan tahu barangnya masuk berapa, stoknya ada berapa itu akan terkontrol, dan itu disiapkan oleh pemerintah, itu disiapkan oleh Telkom untuk menggunakan sistem ini,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan seluruh KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi badan hukum agar segera masuk ke dalam satu sistem Microsite.

Budi menjelaskan, sistem ini akan memantau segala pergerakan KopDes/Kel Merah Putih, baik dari sisi pengembangan model bisnis, status pembiayaan dari himpunan bank milik negara (Himbara), hingga pelaporan.

“Kami juga bisa mengetahui berapa banyak KopDes [Merah Putih] yang sudah mendapatkan pembiayaan dari Himbara,” tutur Budi Arie dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

Budi menyatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya KopDes/Kel Merah Putih menerapkan digitalisasi, sehingga data di setiap koperasi akan terintegrasi satu sama lain. 

“Karena digitalisasi bagi operasional Kopdes Merah Putih amat penting, maka kita akan mempercepat proses integrasi aplikasi digital BUMN dengan Kementerian Koperasi, sehingga semuanya bisa terintegrasi dengan baik,” tuturnya

Di sisi lain, Kopdes Merah Putih yang belum tergabung dalam Microsite tidak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, termasuk pengurusan bisnis keagenan pupuk dan LPG hingga pembiayaan Himbara.

“Tidak akan diproses bisnisnya bila belum terdata di Microsite, serta tidak akan diproses menjadi agen penjualan,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Topik

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?
Properti
11 menit yang lalu

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun
Jasa & Niaga
31 menit yang lalu

Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

Kopdes Merah Putih Bakal Tiru Alfamart Cs Pakai Satu Sistem
Jasa & Niaga
49 menit yang lalu

Kopdes Merah Putih Bakal Tiru Alfamart Cs Pakai Satu Sistem

Polri Temukan 30.000 Alat Kelistrikan Palsu Schneider, Ini Cara Membedakannya
Energi & Tambang
56 menit yang lalu

Polri Temukan 30.000 Alat Kelistrikan Palsu Schneider, Ini Cara Membedakannya

Kemendag Blak-blakan Mau Revisi HET Minyakita, Ini Alasannya
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kemendag Blak-blakan Mau Revisi HET Minyakita, Ini Alasannya

