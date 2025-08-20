Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

AS menaikkan tarif baja dan aluminium pada 400 produk, termasuk turbin angin dan komponen otomotif, untuk mendukung industri domestik.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 06:20
Share
Produk lembaran baja gulung yang diproduksi salah satu tenant di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)/Bisnis-Stefanus Arief Setiaji
Produk lembaran baja gulung yang diproduksi salah satu tenant di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)/Bisnis-Stefanus Arief Setiaji

Bisnis.com, JAKARTA – Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan kenaikan tarif baja dan aluminium terhadap lebih dari 400 jenis produk, mulai dari turbin angin, crane bergerak, buldoser, hingga peralatan berat lainnya. Kebijakan ini juga mencakup gerbong kereta, furnitur, serta ratusan produk lain.

Melansir Al Jazeera pada Rabu (20/8/2025), otoritas perdagangan AS menyebutkan bahwa 407 kategori produk ditambahkan ke daftar turunan baja dan aluminium yang dikenakan tarif sektoral, dengan bea masuk sebesar 50% atas kandungan baja dan aluminium di dalamnya.

Produk yang masuk cakupan baru termasuk komponen impor untuk sistem knalpot otomotif serta baja listrik yang digunakan dalam kendaraan listrik. Tarif baru yang berlaku segera itu juga mencakup kompresor dan pompa.

“Langkah hari ini memperluas cakupan tarif baja dan aluminium serta menutup celah untuk penghindaran — sekaligus mendukung revitalisasi berkelanjutan industri baja dan aluminium Amerika,” ujar Jeffrey Kessler, Under Secretary of Commerce for Industry and Security.

Sejumlah produsen mobil asing sebelumnya mendesak agar komponen tersebut tidak dikenakan tarif karena kapasitas produksi domestik AS belum mampu memenuhi permintaan saat ini.

Sementara itu, beberapa produsen baja, termasuk Cleveland-Cliffs, diketahui sebelumnya telah mengajukan petisi agar tarif diperluas mencakup lebih banyak suku cadang otomotif berbahan baja dan aluminium.

Baca Juga

Sejak kembali menjabat sebagai presiden, Donald Trump telah menerapkan tarif 10% terhadap hampir seluruh mitra dagang AS, dengan tarif yang lebih tinggi diberlakukan bagi puluhan negara, termasuk Uni Eropa dan Jepang.

Beberapa sektor memang dikecualikan dari tarif berbasis negara tersebut, namun justru dikenakan bea masuk yang lebih tinggi melalui mekanisme berbeda.

Sejumlah perusahaan pun mulai menaikkan harga akibat lonjakan tarif ini. Pada Selasa, setelah merilis laporan kinerja, Home Depot mengumumkan akan menaikkan harga untuk barang impor yang dijualnya.

“Akan ada pergerakan harga moderat di sejumlah kategori,” kata Chief Financial Officer Home Depot, Richard McPhail, dalam sebuah panggilan telekonferensi.

Produsen barang konsumsi terbesar dunia, Procter & Gamble, juga bulan lalu menyatakan akan menaikkan harga pada seperempat produknya sebagai dampak dari kebijakan tarif baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
3 menit yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Premium
1 jam yang lalu

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

Perang Dagang Memanas, Brasil Tolak Tuduhan AS soal Praktik Curang

Manuver Diam-Diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Manuver Diam-Diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Hadapi Tarif Trump, India Potong Tarif Pajak demi Dongkrak Ekonomi

Hadapi Tarif Trump, India Potong Tarif Pajak demi Dongkrak Ekonomi

Krakatau Steel (KRAS) Raih Pendapatan Rp7,48 Triliun Semester I/2025

Krakatau Steel (KRAS) Raih Pendapatan Rp7,48 Triliun Semester I/2025

China Bangun Bendungan, Harga Bijih Besi dan Baja Makin Kokoh

China Bangun Bendungan, Harga Bijih Besi dan Baja Makin Kokoh

Beda Arah Harga Bijih Besi dan Aluminium Jelang Pertemuan Trump & Zelenskiy

Beda Arah Harga Bijih Besi dan Aluminium Jelang Pertemuan Trump & Zelenskiy

MIND ID Targetkan Produksi Aluminium 900.000 Ton per Tahun pada 2029

MIND ID Targetkan Produksi Aluminium 900.000 Ton per Tahun pada 2029

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak
Ekonomi Global
12 menit yang lalu

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil
Jasa & Niaga
6 jam yang lalu

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli
Transportasi & Logistik
6 jam yang lalu

MTI Kritisi Rencana Menhub Hapus Jembatan Timbang yang Rawan Pungli

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan
Properti
8 jam yang lalu

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi, Pelanggan Pondok Ungu dan Poncol di Serahkan ke Kota Bekasi
Infrastruktur
8 jam yang lalu

Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi, Pelanggan Pondok Ungu dan Poncol di Serahkan ke Kota Bekasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

4

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

5

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

4

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

5

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026