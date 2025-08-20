Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekspor Jepang Anjlok Akibat Tarif Trump, Defisit Neraca Dagang Tembus 117,5 Miliar Yen

Ekspor Jepang turun 2,6% pada Juli 2025 akibat tarif AS. Penurunan ekspor mobil dan baja memicu defisit perdagangan 117,5 miliar yen.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:51
Share
Deretan mobil Subaru Corp. yang akan dikirim di salah satu pelabuhan di Yokohama, Jepang, 6 Februari 2025./Bloomberg-Toru Hanai
Deretan mobil Subaru Corp. yang akan dikirim di salah satu pelabuhan di Yokohama, Jepang, 6 Februari 2025./Bloomberg-Toru Hanai
Ringkasan Berita
  • Ekspor Jepang pada Juli 2025 turun 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan terdalam sejak Februari 2021, terutama dipengaruhi oleh tarif impor AS.
  • Volume ekspor Jepang naik 1,2%, menunjukkan eksportir menurunkan harga untuk mempertahankan pangsa pasar meski menghadapi tarif tinggi dari AS.
  • Penurunan ekspor meningkatkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang dan dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga Bank of Japan di masa depan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Ekspor Jepang mencatat penurunan terdalam dalam lebih dari empat tahun pada Juli 2025 akibat tekanan tarif impor Amerika Serikat (AS).

Data Kementerian Keuangan Jepang yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (20/8/2025) melaporkan, nilai ekspor turun 2,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih besar dari perkiraan penurunan median sebesar 2,1%.

Pelemahan ekspor terutama dipimpin oleh mobil, suku cadang otomotif, dan baja. Penurunan tersebut merupakan yang terdalam sejak Februari 2021.

Meski demikian, volume ekspor justru naik 1,2%, menandakan eksportir Jepang masih menanggung beban tarif AS dengan memangkas harga jual guna mempertahankan pangsa pasar.

Di sisi lain, impor merosot 7,5% sehingga neraca perdagangan berbalik defisit 117,5 miliar yen.

Penurunan ekspor terbaru meningkatkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jepang, yang selama lima kuartal terakhir masih mampu tumbuh tipis meski konsumsi rumah tangga lemah. Jika ekspor terus menurun, ekonomi Jepang berisiko masuk ke jalur kontraksi.

Baca Juga

Tren pelemahan ekspor juga dapat membuat Bank of Japan (BOJ) mengambil sikap lebih berhati-hati. Ketahanan ekonomi terhadap tarif AS menjadi salah satu pertimbangan BOJ dalam menentukan waktu tepat kenaikan suku bunga berikutnya. Bank sentral diperkirakan akan menahan kebijakan pada pertemuan 19 September mendatang.

Data menunjukkan ekspor ke AS anjlok 10,1% pada Juli dibandingkan tahun sebelumnya. Pengiriman kendaraan turun 28,4%, suku cadang otomotif merosot 17,4%, dan peralatan manufaktur semikonduktor turun 31,3%.

Sejak April, AS telah memberlakukan tarif 25% atas impor mobil dan suku cadang otomotif dari Jepang, serta 10% terhadap sebagian besar barang lainnya. Pada awal Juni, bea masuk baja digandakan menjadi 50%.

Namun, berdasarkan kesepakatan perdagangan akhir Juli, tarif mobil dan sejumlah barang lainnya akan dinilai 15%. Meski demikian, implementasi perjanjian tersebut masih membutuhkan waktu.

“Dokumen resmi dari kesepakatan dengan Jepang dan Korea Selatan masih beberapa pekan lagi,” ujar Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

Selain AS, ekspor Jepang ke China juga turun 3,5%, sementara ke Eropa melemah 3,4%. Yen rata-rata berada di level 145,56 per dolar pada Juli, menguat 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Racikan Para Pemegang Saham BCA (BBCA) Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
1 menit yang lalu

Racikan Para Pemegang Saham BCA (BBCA) Miliaran Lembar Agustus 2025

Impor Kopi AS dari Brasil Surut, Indonesia Bisa Jadi Pengganti?
Premium
31 menit yang lalu

Impor Kopi AS dari Brasil Surut, Indonesia Bisa Jadi Pengganti?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

Ekonomi Jepang Bangkit pada Kuartal II/2025 Meski Dihantam Tarif Trump

Ekonomi Jepang Bangkit pada Kuartal II/2025 Meski Dihantam Tarif Trump

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Kemendag Ungkap Sederet Manfaat bagi RI Usai Prabowo Teken IP-CEPA

Kemendag Ungkap Sederet Manfaat bagi RI Usai Prabowo Teken IP-CEPA

Menkeu Bessent Sebut Pendapatan dari Tarif Trump Akan Dipakai untuk Lunasi Utang AS

Menkeu Bessent Sebut Pendapatan dari Tarif Trump Akan Dipakai untuk Lunasi Utang AS

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gedung Putih Luncurkan Akun TikTok Resmi, Padahal Nasib Divestasi Belum Jelas
Ekonomi Global
16 menit yang lalu

Gedung Putih Luncurkan Akun TikTok Resmi, Padahal Nasib Divestasi Belum Jelas

Ekspor Jepang Anjlok Akibat Tarif Trump, Defisit Neraca Dagang Tembus 117,5 Miliar Yen
Ekonomi Global
40 menit yang lalu

Ekspor Jepang Anjlok Akibat Tarif Trump, Defisit Neraca Dagang Tembus 117,5 Miliar Yen

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik

Menkeu Bessent Sebut Pendapatan dari Tarif Trump Akan Dipakai untuk Lunasi Utang AS
Ekonomi Global
2 jam yang lalu

Menkeu Bessent Sebut Pendapatan dari Tarif Trump Akan Dipakai untuk Lunasi Utang AS

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

PT KAI Siapkan Layanan Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026