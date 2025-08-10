Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dari 1,2% menjadi 0,7% akibat tarif AS dan inflasi yang menekan belanja modal serta konsumsi rumah tangga.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 11:19
Share
Ilustasi: Jepang menerapkan aturan yang lebih ketat untuk perusahaan-perusahaan agar memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karyawan setelah meningkatnya angka cedera yang terkait dengan suhu ekstrem./ Bloomberg - Soichiro Koriyama
Ilustasi: Jepang menerapkan aturan yang lebih ketat untuk perusahaan-perusahaan agar memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karyawan setelah meningkatnya angka cedera yang terkait dengan suhu ekstrem./ Bloomberg - Soichiro Koriyama
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dari 1,2% menjadi 0,7% akibat tekanan tarif AS dan inflasi yang menekan belanja modal dan konsumsi rumah tangga.
  • Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal berakhir Maret 2026 tetap lebih tinggi dari proyeksi swasta sebesar 0,5%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 hampir separuh dari 1,2% menjadi 0,7% pada akhir tahun fiskal nanti. Sinyal suramnya pertumbuhan seiring dengan tekanan tarif Amerika Serikat (AS) yang memperlambat belanja modal serta inflasi. Keadaan yang menekan konsumsi rumah tangga serta mengancam pemulihan ekonomi

Melansir Reuters pada Minggu (10/8/2025), dalam estimasi revisi yang disampaikan pada pertemuan Dewan Ekonomi tertinggi Jepang, pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil untuk tahun fiskal 2025 yang berakhir Maret 2026 menjadi 0,7%.

Meski masih di atas perkiraan sektor swasta sebesar 0,5%, proyeksi terbaru ini mencerminkan kekhawatiran bahwa tarif AS akan membuat perusahaan Jepang lebih berhati-hati dalam belanja modal dan menekan ekspor, dua pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara Matahari Terbit itu.

Outlook konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian Jepang, juga direvisi turun seiring inflasi yang terus menggerus daya beli.

Anggota sektor swasta dalam dewan tersebut memperingatkan inflasi berpotensi semakin melemahkan belanja konsumen jika kecepatannya meningkat.

“Bank of Japan harus menjalankan mandat stabilitas harga dan secara berkelanjutan mencapai target inflasi 2%,” ujarnya.

Baca Juga

Kemudian, untuk tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan sedikit meningkat menjadi 0,9%, dengan keyakinan bahwa perekonomian akan tetap bertumpu pada pemulihan permintaan domestik seiring prediksi pertumbuhan upah melampaui inflasi dan mendorong konsumsi rumah tangga.

Pemerintah mempertahankan proyeksi pencapaian surplus anggaran primer pada 2026 untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, bahkan memperkirakan surplus lebih besar senilai 3,6 triliun yen (US$24,39 miliar) berkat kenaikan penerimaan pajak.

Saldo anggaran primer, yang tidak memasukkan penjualan obligasi baru dan biaya layanan utang, menjadi indikator utama sejauh mana kebijakan dapat dibiayai tanpa menambah utang.

Namun, proyeksi positif tersebut belum memasukkan potensi pemotongan pajak dan pemberian bantuan tunai yang tengah dipertimbangkan pemerintah, di tengah meningkatnya tekanan dari oposisi untuk memperluas belanja guna meredam lonjakan biaya hidup.

Posisi politik Perdana Menteri Shigeru Ishiba semakin melemah setelah koalisinya mengalami kekalahan telak dalam pemilu majelis tinggi bulan ini, menyusul kehilangan mayoritas di majelis rendah pada Oktober tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
2 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang

AS Cabut Tarif Ganda, Jepang Tunggu Kepastian Pemangkasan Bea Mobil

AS Cabut Tarif Ganda, Jepang Tunggu Kepastian Pemangkasan Bea Mobil

Lebih Rendah dari RI, Ini Alasan Trump beri Jepang Tarif Impor 15%

Lebih Rendah dari RI, Ini Alasan Trump beri Jepang Tarif Impor 15%

Trump Capai Kesepakatan Perdagangan dengan Jepang, Tarif Impor 15%

Trump Capai Kesepakatan Perdagangan dengan Jepang, Tarif Impor 15%

Media Visit Kedutaan Besar Jepang Untuk Indonesia

Media Visit Kedutaan Besar Jepang Untuk Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh
Ekonomi Global
6 menit yang lalu

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Penjaringan Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell
Ekonomi Global
15 menit yang lalu

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Penjaringan Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza
Ekonomi Global
17 menit yang lalu

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik

Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%
Infrastruktur
2 jam yang lalu

Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

2

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

3

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

4

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor

5

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kaltim Hingga Juni 2025 Mencapai 4 Juta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun di 2025, Menkeu: Tahun Depan Lebih Besar

2

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

3

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

4

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor

5

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!