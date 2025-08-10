Bisnis Indonesia Premium
Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Penjaringan Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

Trump pertimbangkan Louis James dan Marc Sumerlin sebagai kandidat Ketua The Fed pengganti Powell, dengan fokus pada kebijakan suku bunga rendah.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Minggu, 10 Agustus 2025 | 11:10
Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di Washington, DC, Amerika Serikat pada Rabu (18/6/2025). / Bloomberg-Kent Nishimura
Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di Washington, DC, Amerika Serikat pada Rabu (18/6/2025). / Bloomberg-Kent Nishimura

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah nama baru mencuat sebagai calon Ketua bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk menggantikan Jerome Powell.

Melansir Reuters pada Minggu (10/8/2025), Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent memimpin proses pencarian pengganti Powell dengan daftar kandidat yang diperluas.

Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut, daftar terbaru tersebut mencakup Presiden The Fed St. Louis James Bullard dan Marc Sumerlin, mantan penasihat ekonomi Presiden George W. Bush.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett dan mantan gubernur The Fed Kevin Warsh masih masuk dalam pertimbangan, begitu pula gubernur The Fed saat ini, Christopher Waller.

Sebelumnya, Wall Street Journal memaparkan bahwa jumlah kandidat calon Ketua The Fed kini berjumlah sekitar 10 orang. Adapun, Presiden AS Donald Trump pekan lalu sempat mengatakan telah mempersempit daftar menjadi empat nama.

Trump sepanjang tahun ini menekan Powell untuk memangkas suku bunga, melanjutkan kritiknya terhadap Ketua The Fed yang sudah berlangsung sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden, tak lama setelah mengangkat Powell ke posisi tersebut. Adapun, masa jabatan Powell akan berakhir pada Mei 2026 mendatang. 

Sejumlah pihak mengkritik bahwa presiden sebaiknya membiarkan Powell menyelesaikan masa jabatannya tanpa intervensi.

Hassett, Warsh, dan Waller diketahui mendukung suku bunga yang lebih rendah, sejalan dengan kriteria yang disebut Trump sebagai salah satu syarat untuk menjabat Ketua The Fed.

Bullard, yang meninggalkan The Fed St. Louis tahun lalu untuk menjadi dekan sekolah bisnis Universitas Purdue, merupakan atasan Waller sebelum Trump merekrut direktur riset The Fed regional tersebut ke Dewan Gubernur The Fed. 

Pada Mei lalu, Bullard mengatakan bahwa The Fed kemungkinan dapat memangkas suku bunga pada September. 

Pandangan kebijakan moneter terbaru Sumerlin belum diketahui secara jelas. Dampak dari diperluasnya daftar kandidat terhadap waktu penunjukan juga belum pasti.

Trump bergerak cepat pekan ini untuk menunjuk sekutu politiknya ke Dewan Gubernur The Fed setelah Gubernur The Fed Adriana Kugler, yang diangkat Presiden Joe Biden dan tidak mendukung pemangkasan suku bunga, mengundurkan diri secara mengejutkan. 

Penasihat Dewan Ekonomi Stephen Miran akan mengisi sisa masa jabatan Kugler hingga 31 Januari 2025.

Trump juga menyatakan bahwa pencarian masih berlanjut untuk mengisi kursi Dewan Gubernur The Fed dengan masa jabatan penuh 14 tahun mulai 1 Februari 2025.

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Anggara Pernando

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh
Ekonomi Global
6 menit yang lalu

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Penjaringan Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell
Ekonomi Global
15 menit yang lalu

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Penjaringan Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza
Ekonomi Global
17 menit yang lalu

Inggris Tambah Alokasi Bantuan Dana Rp185 Miliar untuk Gaza

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik

Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%
Infrastruktur
2 jam yang lalu

Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kaltim Hingga Juni 2025 Mencapai 4 Juta
2+

