Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyerapan Anggaran Kementerian PU Baru 26,74% per Semester I/2025, Ini Sebabnya

Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PU hingga semester I/2025 baru 26,74% dari pagu Rp73,76 triliun.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:47
Share
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan mengaku realisasi penyerapan anggaran Kementerian PU sampai dengan semester I/2025 baru mencapai 26,74% dari pagu efektif sebesar Rp73,76 triliun.

Dody mengakui realisasi tersebut masih sangat rendah dan berada jauh dari target yang ditetapkan. Dalam penjelasannya, hal itu terjadi lantaran panjangnya proses politik anggaran pada awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Penyerapan anggaran di Kementerian PU memang sangat rendah, baru 26,74%. Karena di semester pertama itu kita sibuk dengan politik anggaran hingga energinya habis di situ," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).

Meski demikian, dia mengaku optimistis dapat segera memacu penyerapan anggaran tersebut pada paruh kedua 2025.

Dia juga memastikan pada akhir Desember 2025, pihaknya akan menyerap anggaran hingga 95% dari total pagu efektif yang ada. Saat ini, Kementerian PU juga menyebut tengah melakukan percepatan penyelesaian proyek agar realisasi anggaran itu dapat terakselerasi.

"Setiap bulan kita review bersama-sama mana yang masih bermasalah, mana yang menyebabkan hambatan sana-sini, saya juga turun langsung. Targetnya tetap 95% plus di akhir 2025 ini," pungkasnya.

Baca Juga

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian PU sempat mendapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp23,28 triliun yang resmi efektif pada Maret 2025. Dengan demikian, Dody menjelaskan bahwa pagu anggaran pascarekonstruksi Kementerian PU yang semula Rp50,48 triliun resmi naik menjadi Rp73,76 triliun.

Berdasarkan paparan yang disampaikan, rencananya pagu tambahan Kementerian PU bakal digunakan untuk melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah.

Kemudian, melaksanakan preservasi jalan semester II dan rehabilitasi jembatan Nilai Kritis (NK) 3, melakukan dukungan DOB Papua, Pemenuhan sebagian MYC dan pemenuhan dukungan penyelesaian infrastruktur IKN.

“Izin memang betul Rp73,76 triliun baru disahkan sekitar Maret akhir pada tanggal 23, jadi masih banyak PR yang belum kita selesaikan yang tambahan baru sekitar Rp23 triliun,” pungkas Dody.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
9 menit yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
39 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU

PU: Sekolah Rakyat Tahap 1C Rampung Akhir Agustus 2025 di 50 Lokasi

PU: Sekolah Rakyat Tahap 1C Rampung Akhir Agustus 2025 di 50 Lokasi

Menteri PU: Sekolah Rakyat Sentra Handayani Beroperasi Pertengahan Juli 2025

Menteri PU: Sekolah Rakyat Sentra Handayani Beroperasi Pertengahan Juli 2025

Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

Sekolah Rakyat Tahap I Capai 83%, Menteri PU Pastikan Juli Rampung

Sekolah Rakyat Tahap I Capai 83%, Menteri PU Pastikan Juli Rampung

Prabowo Beri Lampu Hijau Iuran BPJS Kesehatan Naik

Prabowo Beri Lampu Hijau Iuran BPJS Kesehatan Naik

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penerimaan Cukai Rokok Naik 9,6%, Tembus Rp121,9 Triliun Per Juli 2025
Pajak
13 menit yang lalu

Penerimaan Cukai Rokok Naik 9,6%, Tembus Rp121,9 Triliun Per Juli 2025

Bos Jababeka Sebut Tarif Trump Berdampak Positif ke Kawasan Industri
Manufaktur
29 menit yang lalu

Bos Jababeka Sebut Tarif Trump Berdampak Positif ke Kawasan Industri

Zulhas: Seluruh Aturan Kopdes Merah Putih Rampung, Termasuk Model Bisnis
Jasa & Niaga
43 menit yang lalu

Zulhas: Seluruh Aturan Kopdes Merah Putih Rampung, Termasuk Model Bisnis

Perang Dagang dengan China Tak Kunjung Usai, Petani Kedelai AS Menjerit
Ekonomi Global
43 menit yang lalu

Perang Dagang dengan China Tak Kunjung Usai, Petani Kedelai AS Menjerit

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap
Energi & Tambang
54 menit yang lalu

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan