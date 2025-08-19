Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

Anggaran Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, 75% dialokasikan untuk bahan baku, mendukung ibu hamil, menyusui, dan balita.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 17:07
Share
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap komposisi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan mayoritas anggaran yang akan diterima oleh BGN dalam program MBG 2026 untuk mengintervensi makan bergizi.

“Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75% itu untuk intervensi makan bergizi, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” kata Dadan dalam Talkshow Potret 1 Tahun BGN di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran jumbo itu, sekitar Rp1,2 triliun per hari atau Rp25 triliun per bulan pada 2026 akan digunakan untuk mengintervensi penyediaan MBG yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa sebanyak 95% pemenuhan bahan baku untuk MBG berasal dari produk pertanian, sehingga pelaksanaan program ini diharapkan akan mendorong sektor pertanian di Tanah Air.

“Dan untuk dana Rp335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan bergizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan, karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta,” terangnya.

Baca Juga

Di samping itu, anggaran jumbo senilai Rp335 triliun itu akan digunakan untuk mendukung manajemen operasional, termasuk gaji pegawai BGN. Anggaran ini juga mencakup digitalisasi data penerima manfaat MBG. Dalam hal ini, BGN menginginkan agar setiap penerima manfaat terdata dalam sistem.

Dia menjelaskan pendataan ini dilakukan seiring dengan masih adanya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tertinggal dari sisi digitalisasi.

“Jadi anak-anak itu pada saat masuk di sekolah itu harus kita scan, sehingga anak itu ketika datang ke sekolah langsung terdata di SPPG,” jelasnya.

Dia juga memastikan hingga kini pemerintah belum membidik target tambahan penerima manfaat MBG untuk tahun depan. Dengan kata lain, jumlah penerima MBG pada 2026 diperkirakan masih sama dengan target Desember tahun ini, yakni 82,9 juta penerima manfaat.

“Karena ada yang lahir, ada yang lulus SMA, jadi pasti akan tetap sama. Masih [sama dengan tahun ini], asumsi kami 82,9 juta, nanti realitasnya lihat tahun depan, ya,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

JP Morgan Soroti Kinerja GOTO
Premium
8 menit yang lalu

JP Morgan Soroti Kinerja GOTO

Industrial Areas Growing Fairer
Premium
48 menit yang lalu

Industrial Areas Growing Fairer

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Baru Rp10 Triliun dari APBN 2025

Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Baru Rp10 Triliun dari APBN 2025

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

Bos BGN Ungkap Alasan Anggaran MBG Melonjak jadi Rp335 Triliun dalam RAPBN 2026

Bos BGN Ungkap Alasan Anggaran MBG Melonjak jadi Rp335 Triliun dalam RAPBN 2026

Deretan Klaim Prabowo Soal MBG: Tingkatkan Prestasi hingga Angka Kehadiran Anak di Sekolah

Deretan Klaim Prabowo Soal MBG: Tingkatkan Prestasi hingga Angka Kehadiran Anak di Sekolah

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kilang Pertamina Akuisisi 14% Saham Produsen Pelumas Patra SK
Energi & Tambang
6 menit yang lalu

Kilang Pertamina Akuisisi 14% Saham Produsen Pelumas Patra SK

Sektor UKM Negara Tetangga Masih Suram, Penyaluran Kredit Kian Terkikis
Ekonomi Global
9 menit yang lalu

Sektor UKM Negara Tetangga Masih Suram, Penyaluran Kredit Kian Terkikis

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro
Jasa & Niaga
18 menit yang lalu

Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh
Transportasi & Logistik
28 menit yang lalu

Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

3

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

4

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Temuan Pakaian Bekas Impor Ilegal Senilai Rp112,35 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

3

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

4

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%