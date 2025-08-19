Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

Bulog dan Pegadaian akan menyalurkan beras SPHP untuk stabilisasi harga. Upaya ini melibatkan berbagai pihak dan diharapkan segera terlaksana.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:03
Share
Nasabah beraktivitas di salah satu kantor cabang Pegadaian di Jakarta, Rabu (9/11/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Nasabah beraktivitas di salah satu kantor cabang Pegadaian di Jakarta, Rabu (9/11/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, BEKASI — PT Pegadaian akan turut melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bertutur bahwa kedua belah pihak telah menggelar rapat maupun pertemuan secara virtual hingga masing-masing perwakilan di tingkat daerah.

“Dengan harapan dalam waktu dekat, Pegadaian dan outlet-outletnya juga dapat terlibat membantu dalam proses penjualan [beras SPHP] ini,” katanya saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/9/2025).

Ketika ditanya perihal realisasi waktu rencana tersebut, Rizal hanya menyampaikan bahwa Perum Bulog akan memaksimalkan upaya agar dapat terlaksana secepatnya.

Menurutnya, Perum Bulog telah bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri dalam mendorong peningkatan penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun.

“Sampai nanti Desember ini kita libatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, termasuk dengan teman-teman BUMN juga kita libatkan,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

Baca Juga

Rizal lantas menjelaskan bahwa stok cadangan beras hingga akhir tahun ini tetap mencukupi. Hal ini tecermin dari stok beras di gudang Bulog saat ini yang sebesar 4,2 juta ton.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa distribusi beras SPHP diperkirakan mencapai 12.000 ton per hari hingga penghujung 2025.

I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyatakan bahwa perluasan kanal distribusi melalui berbagai kanal seperti jaringan Kopdes Merah Putih membuat beras SPHP dapat kian dijangkau masyarakat.

Hingga 8 Agustus 2025, pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan beras SPHP untuk periode kali ini telah mencapai 14.900 ton.

“Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi, ke depannya, pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (11/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)
Premium
56 menit yang lalu

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks
Premium
1 jam yang lalu

This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

Stok Beras Bulog Numpuk, Kemendagri Ingatkan Potensi Kerugian Negara

Stok Beras Bulog Numpuk, Kemendagri Ingatkan Potensi Kerugian Negara

Prabowo: Cadangan Beras 4 Juta Ton Tertinggi dalam Sejarah Indonesia

Prabowo: Cadangan Beras 4 Juta Ton Tertinggi dalam Sejarah Indonesia

Harga Beras Makin Mahal, Bapanas Guyur SPHP dan Bansos

Harga Beras Makin Mahal, Bapanas Guyur SPHP dan Bansos

Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

Mentan Klaim RI Bisa Swasembada Beras Tahun Ini, Asal…

Mentan Klaim RI Bisa Swasembada Beras Tahun Ini, Asal…

Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ekonom Sebut Skema Subsidi Tertutup LPG-BBM Paling Efektif Cegah Kebocoran
Energi & Tambang
10 menit yang lalu

Ekonom Sebut Skema Subsidi Tertutup LPG-BBM Paling Efektif Cegah Kebocoran

Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov
Ekonomi
52 menit yang lalu

Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi
Manufaktur
1 jam yang lalu

Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

Banggar Sebut Ada 'Kompensasi' di Balik Pemangkasan Anggaran TKD
Ekonomi
2 jam yang lalu

Banggar Sebut Ada 'Kompensasi' di Balik Pemangkasan Anggaran TKD

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

2

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

3

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

4

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Larangan Memutar Musik di Bus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

2

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

3

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

4

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%