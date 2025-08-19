Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

Pemerintahan Trump pertimbangkan ambil 10% saham Intel lewat konversi hibah US$10,9 miliar dari US Chips Act, menjadikannya pemegang saham mayoritas.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 07:41
Share
Pekerja berjalan di depan logo Intel/reuters
Pekerja berjalan di depan logo Intel/reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan tengah membahas kemungkinan mengambil kepemilikan sekitar 10% saham di Intel Corp.

Melansir Bloomberg pada Selasa (19/8/2025), langkah tersebut berpotensi menjadikan pemerintah AS sebagai pemegang saham terbesar di produsen chip yang tengah menghadapi tekanan tersebut.

Menurut seorang pejabat Gedung Putih dan sejumlah sumber yang mengetahui hal itu, pemerintah federal mempertimbangkan skema investasi dengan mengonversi sebagian atau seluruh hibah Intel dari program US Chips and Science Act menjadi saham. Intel sendiri dijadwalkan menerima hibah senilai total US$10,9 miliar dari program tersebut, yang dialokasikan untuk produksi komersial maupun militer.

Nilai hibah itu diperkirakan cukup untuk membiayai kepemilikan yang ditargetkan. Dengan kapitalisasi pasar Intel saat ini, porsi 10% saham diperkirakan bernilai sekitar US$10,5 miliar. Namun, besaran kepemilikan serta keputusan akhir apakah Gedung Putih akan melanjutkan rencana ini masih belum pasti.

Saham Intel sempat anjlok hingga 5,5% setelah Bloomberg melaporkan pembahasan tersebut pada Senin (18/8/2025), meskipun pekan sebelumnya sahamnya melonjak 23%—kenaikan mingguan terbaik sejak Februari.

Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menolak berkomentar lebih jauh terkait detail pembahasan. Dia hanya menegaskan bahwa belum ada kesepakatan resmi sampai diumumkan secara langsung oleh pemerintah. Sementara itu, Intel belum memberikan tanggapan.

Baca Juga

Pejabat Gedung Putih tersebut juga menyebut kemungkinan konversi hibah Chips Act lain menjadi kepemilikan saham di perusahaan penerima. Namun, belum jelas apakah gagasan ini telah mendapat dukungan luas di internal pemerintahan atau sudah dibicarakan dengan perusahaan lain.

Sebagai catatan, bulan lalu Departemen Pertahanan AS membuat langkah tidak biasa dengan mengambil saham preferen senilai US$400 juta di produsen mineral tanah jarang MP Materials Corp. Kesepakatan itu menjadikan Pentagon sebagai pemegang saham terbesar perusahaan tersebut.

Kabar potensi investasi pemerintah di Intel sebelumnya telah memicu reli saham perusahaan setelah Bloomberg News pertama kali mengungkap pembicaraan antara pejabat AS dan perwakilan Intel pekan lalu.

Seperti halnya penerima Chips Act lainnya, hibah Intel sejatinya dijadwalkan dicairkan secara bertahap seiring pencapaian target proyek yang telah disepakati. Per Januari lalu, Intel telah menerima pencairan hibah sebesar US$2,2 miliar.

Namun, belum jelas apakah pencairan US$2,2 miliar tersebut akan dimasukkan ke dalam skema kepemilikan saham, apakah ada tambahan hibah sejak Trump menjabat, maupun jadwal pencairan dana di bawah rencana konversi saham tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service
Premium
1 jam yang lalu

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR
Premium
2 jam yang lalu

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dolar AS Menguat Tipis, Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Gedung Putih soal Ukraina

Dolar AS Menguat Tipis, Pasar Nantikan Hasil Pertemuan Gedung Putih soal Ukraina

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Hubungan India-China Mencair, Dibayangi Kebijakan Dagang Trump

Hubungan India-China Mencair, Dibayangi Kebijakan Dagang Trump

Pemerintah AS Berencana Akuisisi Saham Intel, Ingin Kembangkan Semikonduktor

Pemerintah AS Berencana Akuisisi Saham Intel, Ingin Kembangkan Semikonduktor

5 Prosesor AMD dan Intel Terbaik untuk Gaming dengan Harga Terjangkau

5 Prosesor AMD dan Intel Terbaik untuk Gaming dengan Harga Terjangkau

Intel Bakal PHK 20% Karyawannya demi Efisiensi

Intel Bakal PHK 20% Karyawannya demi Efisiensi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tol Probowangi Tahap I Hampir Rampung, Probolinggo-Besuki Hanya 30 Menit
Infrastruktur
10 menit yang lalu

Tol Probowangi Tahap I Hampir Rampung, Probolinggo-Besuki Hanya 30 Menit

Harga Pangan Selasa (19/8): Beras Lampaui HET, Daging Ayam Turun
Jasa & Niaga
18 menit yang lalu

Harga Pangan Selasa (19/8): Beras Lampaui HET, Daging Ayam Turun

Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Trump Siapkan Langkah Jadi Pemegang Saham Mayoritas Intel

Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi
Jasa & Niaga
10 jam yang lalu

Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

Sebanyak 6 Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Transportasi & Logistik
10 jam yang lalu

Sebanyak 6 Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

4

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

5

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Nilai Tukar Petani Sulsel Menurun
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

4

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

5

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun