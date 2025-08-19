Bisnis Indonesia Premium
Harga Pangan Selasa (19/8): Beras Lampaui HET, Daging Ayam Turun

Harga beras premium dan medium masih di atas HET, sementara harga daging ayam dan telur turun di bawah HAP pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 09:06
Peternak memberi pakan ayam potong di Kampung Sukarahayu, Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Peternak memberi pakan ayam potong di Kampung Sukarahayu, Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Harga beras premium dan medium masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), meskipun mengalami penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya.
  • Harga daging ayam dan telur ayam turun di bawah harga acuan penjualan (HAP) nasional, dengan daging ayam turun 14,06% dan telur ayam turun 3,55% dari HAP.
  • Harga komoditas pangan lainnya seperti ikan kembung, ikan bandeng, dan ikan tongkol mengalami fluktuasi, sementara harga cabai merah keriting dan besar tetap dalam rentang HAP nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet harga komoditas pangan terpantau beragam pada hari ini, Selasa (19/8/2025). Harga beras premium dan medium masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), sedangkan daging ayam turun.

Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (19/8) pukul 08.28 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen secara nasional sebesar Rp15.881 per kilogram, atau turun 1,67% dibandingkan harga pada hari sebelumnya.

Namun, harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET) beras premium di tingkat nasional yang sebesar Rp14.900 per kilogram.

Selanjutnya, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen secara nasional sebesar Rp14.113 per kilogram, atau turun 1,63% dari harga kemarin.

Kendati demikian harga itu juga masih melampaui HET beras medium nasional yakni Rp12.500 per kilogram, alias naik 12,63%.

Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau relatif stabil di angka Rp12.467 per kilogram di tingkat konsumen, dibandingkan HET nasional Rp12.500 per kilogram.

Di lain sisi, harga daging ayam ras terpantau turun di bawah harga acuan penjualan (HAP). Harga daging ayam ras sebesar Rp34.375 per kilogram, turun 1,79% dari harga kemarin. Harga itu juga turun 14,06% di bawah HAP nasional yang sebesar Rp40.000 per kilogram.

Harga telur ayam juga turun 3,55% dari HAP nasional Rp30.000 per kilogram, menjadi Rp28.936 per kilogram. Sementara jika dibandingkan harga kemarin, harga telur ayam turun 1,76%.

Berikutnya, harga daging sapi murni secara nasional sebesar Rp132.900 per kilogram, atau di bawah HAP nasional sebesar Rp140.000 per kilogram.

Beralih ke komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani memiliki harga variatif. Untuk harga rata-rata ikan kembung senilai Rp41.964 per kilogram, naik 0,54% dari harga sebelumnya.

Kemudian, harga rata-rata ikan bandeng sebesar Rp34.006 per kilogram, turun 1,27%. Diikuti harga rata-rata ikan tongkol turun tipis 0,02% menjadi Rp34.615 per kilogram dibandingkan harga kemarin.

Adapun, harga cabai merah keriting sebesar Rp38.842 per kilogram, atau masih di dalam rentang HAP nasional di harga Rp37.000-Rp55.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah besar senilai Rp38.417 per kilogram.

Beberapa harga komoditas pangan lainnya yakni bawang merah Rp44.358 per kilogram, bawang putih bonggol Rp35.698 per kilogram, kedelai biji kering impor Rp10.742 per kilogram dan jagung tingkat peternak Rp6.040 per kilogram.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

