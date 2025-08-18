Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran

KPPU menyelidiki kenaikan harga beras di atas HET dengan survei ke penggilingan, distributor, dan pengecer untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi stabilisasi harga.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 07:05
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • KPPU melakukan survei langsung ke penggilingan, distributor, dan pengecer untuk menyelidiki penyebab kenaikan harga beras yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
  • KPPU menilai peran Bulog krusial dalam menstabilkan harga beras meskipun hanya menguasai 17,2% dari total produksi nasional, dan mendorong peningkatan kapasitas serta dukungan kebijakan.
  • Harga rata-rata beras premium dan medium di tingkat konsumen masing-masing naik 8,85% dan 15,1% dari HET nasional, mencapai Rp16.218 dan Rp14.388 per kilogram.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menggali informasi terkait dengan penyebab kenaikan harga beras baik jenis premium maupun medium, di tingkat ritel.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur menemukan bahwa harga beras premium dan medium hampir di seluruh wilayah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, KPPU melakukan survei langsung ke penggilingan, distributor, dan pengecer," katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (18/8/2025).

Dia menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, termasuk kemungkinan adanya hambatan dalam rantai pasok atau praktik bisnis yang tidak sehat yang dapat memengaruhi harga dan kualitas beras di pasar.

KPPU berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha, untuk memperkuat koordinasi.

Komisi juga mendorong Perum Bulog untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menstabilkan harga pasar.

Baca Juga

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) per Agustus 2025, total produksi beras nasional mencapai 24,95 juta ton. Dari jumlah tersebut, Bulog hanya menguasai 17,2% atau sekitar 4,2 juta ton, dan mayoritas merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Meski persentase penguasaan pasokan oleh Bulog tergolong rendah, KPPU menilai peran Bulog tetap krusial dalam memengaruhi pergerakan harga beras agar lebih stabil," ujarnya.

Menurutnya, dengan peran strategis Bulog sebagai pengelola cadangan pangan nasional, KPPU berpendapat bahwa peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan sangat diperlukan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan harga, menjaga kualitas beras, serta memastikan ketersediaannya dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kesempatan usaha yang adil bagi semua pihak.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas pada Jumat (15/8/2025) pukul 06.51 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen naik 8,85% dari harga eceran tertinggi (HET) nasional Rp14.900 per kilogram, atau dibanderol Rp16.218 per kilogram.

Senada, harga rata-rata beras medium juga naik 15,1% dari HET nasional Rp12.500 per kilogram, atau dipatok Rp14.388 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin
Premium
1 jam yang lalu

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
15 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kasus Beras Oplosan, Mentan Bongkar Broken Rice Premium Tembus 59%

Kasus Beras Oplosan, Mentan Bongkar Broken Rice Premium Tembus 59%

Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Prabowo Klaim Harga Stabil

Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Prabowo Klaim Harga Stabil

Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

Prabowo: Cadangan Beras 4 Juta Ton Tertinggi dalam Sejarah Indonesia

Prabowo: Cadangan Beras 4 Juta Ton Tertinggi dalam Sejarah Indonesia

Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

Harga Beras Makin Mahal, Bapanas Guyur SPHP dan Bansos

Harga Beras Makin Mahal, Bapanas Guyur SPHP dan Bansos

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak
Transportasi & Logistik
17 menit yang lalu

Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak

Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran
Jasa & Niaga
50 menit yang lalu

Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'
Infrastruktur
58 menit yang lalu

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Energi & Tambang
21 jam yang lalu

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

2

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

3

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

4

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

5

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

2

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

3

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

4

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

5

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025