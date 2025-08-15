Bisnis Indonesia Premium
Heboh Beras Oplosan, Prabowo Bakal Awasi Kualitas dan Usaha Penggilingan Besar

Presiden Prabowo akan awasi kualitas beras dan izinkan usaha penggilingan besar untuk cegah beras oplosan, demi melindungi hak rakyat.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 12:10
Presiden Prabowo Subianto dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto
Presiden Prabowo Subianto dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras imbas dari adanya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

"Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau," tegasnya di DPR, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat metaati aturan tersebut.

"Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [taati], kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan bahwa akan menindak tegas apabila temuan serupa terjadi lagi di waktu mendatang.

"Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tak gentar dengan kebesaranmu," pungkasnya.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

