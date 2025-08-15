Bisnis Indonesia Premium
Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

Menkop Budi Arie mendukung penggunaan dana desa untuk membantu Kopdes Merah yang gagal bayar, menegaskan dana desa bukan jaminan, tetapi dukungan.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 13:38
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi / Istimewa
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mendukung penggunaan dana desa untuk membantu Koperasi Desa (Kopdes) Merah yang mengalami gagal bayar, sebagai upaya mempercepat pelayanan koperasi tersebut.
  • Pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman dari dana desa hingga 30% dari pagu dana desa per tahun, tanpa kewajiban Kopdes Merah Putih untuk mengembalikan dana tersebut jika gagal bayar.
  • Penggunaan dana desa ini tidak menjadi jaminan bagi Kopdes Merah Putih, melainkan hanya sebagai dukungan pengembalian pinjaman jika koperasi tersebut mengalami gagal bayar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka suara terkait dukungan dana desa yang digunakan untuk membantu Koperasi Desa (Kopdes) Merah yang mengalami gagal bayar alias tak mampu membayar angsuran dan bunga ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) telah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun. Adapun, pagu dana desa berkisar di rentang Rp400 juta—Rp499,99 juta hingga di atas Rp1,6 miliar setiap tahun.

Menkop Budi Arie menuturkan bahwa penggunaan dana desa telah diputuskan oleh Kementerian Desa. Menurutnya, penggunaan dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pelayanan Kopdes Merah Putih.

“Sudah diputuskan oleh Kementerian Desa lewat Permendes. Bagus lah untuk membuat akselerasi percepatan pelayanan,” kata Budi Arie saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, Budi Arie meminta agar masyarakat untuk tidak mengarah pada hal skeptis terkait penggunaan dana desa ini. Pasalnya, dia meyakini program Kopdes Merah Putih bisa berjalan optimal, namun tetap dilakukan pengawalan bersama.

“Enggak [dana desa tidak menjadi utang], jangan dipikir skeptis, jangan. Optimis saja, pasti bisa. Dikawal terus, dikawal terus,” ujarnya.

Adapun hingga saat ini, Budi menuturkan sebanyak 81.650 Kopdes Merah Putih telah mengantongi badan hukum. Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih ini akan mulai beroperasi dan melayani masyarakat pada akhir Oktober atau paling lambat tahun ini.

“Kan program strategis nasional kan, karena apa? Karena program Kopdes adalah program berdampak sosial dengan kelayakan usaha Ini memang benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, seperti pidato Pak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan, pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun.

Adapun, Kopdes Merah Putih yang tak mampu membayarkan angsuran ke bank Himbara tidak wajib mengembalikan dukungan pinjaman dana desa ke pemerintah desa.

“Jadi dana desa yang dipakai oleh Koperasi [Kopdes Merah Putih] bila mana gagal bayar, itu Koperasi tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Inilah bentuk dukungan dana desa,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dia menegaskan dana desa tidak menjadi jaminan apabila Kopdes Merah Putih tak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/bagi hasil ke bank pelat merah.

“Dana desa bukan jaminan. Tapi dia memberikan dukungan saja ke pengembalian, kalau [Kopdes] macet. Kalau jaminan kan semuanya diambil, ditaruh di bank kan. Ini enggak. Jadi kami luruskan, dana desa tidak jadi jaminan, tapi mendukung pengembalian bila mana Kopdes itu gagal bayar di bulan yang bersangkutan,” ujarnya.

Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini, kepala desa terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan yang disertai proposal rencana bisnis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah desa khusus (musdes/musdesus) yang membahas dan menyepakati usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman.

Setelahnya, hasil musdes/musdesus dituangkan dalam berita acara yang memuat persetujuan besaran maksimal pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman.

Kemudian, kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman Kopdes. Apabila Himbara menyetujui permohonan pinjaman tersebut, kepala desa akan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN).

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Aprianus Doni Tolok

Topik

Talangan Dana Desa Buat KopDes Gagal Bayar Tak Dicatat Sebagai Utang

Talangan Dana Desa Buat KopDes Gagal Bayar Tak Dicatat Sebagai Utang

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Core Berharap Tata Kelola Kopdes Merah Putih Mumpuni, Cegah Penyimpangan

Core Berharap Tata Kelola Kopdes Merah Putih Mumpuni, Cegah Penyimpangan

Kopdes Merah Putih Masuk PSN 2026, Budi Arie Ungkap Alasannya

Kopdes Merah Putih Masuk PSN 2026, Budi Arie Ungkap Alasannya

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

Prabowo Resmikan Kopdes Merah Putih Hari Ini, Bagaimana Nasib Bumdes?

Prabowo Resmikan Kopdes Merah Putih Hari Ini, Bagaimana Nasib Bumdes?

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan, Ini Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir
Ekonomi
1 menit yang lalu

Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan, Ini Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir

Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar
Jasa & Niaga
33 menit yang lalu

Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998
Jasa & Niaga
37 menit yang lalu

Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,4% pada Kuartal II/2025, Meleset dari Perkiraan
Ekonomi Global
40 menit yang lalu

Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,4% pada Kuartal II/2025, Meleset dari Perkiraan

Prabowo Pamer Realisasi Investasi 2025 Melesat Lampaui Target
Ekonomi
54 menit yang lalu

Prabowo Pamer Realisasi Investasi 2025 Melesat Lampaui Target

1

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

2

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Proyeksi Dua Koridor Potensial MRT Tangsel: Pondok Cabe dan Ciputat

5

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

15 Agustus 2025

Kompetisi Panjat Tebing Internasional di Bandung
2+

