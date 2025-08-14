Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Talangan Dana Desa Buat KopDes Gagal Bayar Tak Dicatat Sebagai Utang

Dana desa untuk KopDes Merah Putih yang gagal bayar tidak dicatat sebagai utang, melainkan dialokasikan dari anggaran dana desa. Pemerintah mendukung pengembalian pinjaman hingga 30% dari pagu dana desa.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 12:22
Share
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025) - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025) - BISNIS/Ni Luh Anggela.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes dan PDT) menyatakan dana desa untuk Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih yang mengalami gagal bayar tidak akan dicatat sebagai piutang dalam laporan keuangan pemerintah desa.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan dana desa sudah dialokasikan oleh pemerintah sebagai bagian dari anggaran dana desa jika KopDes Merah Putih mengalami gagal bayar.

“Tidak dicatatkan sebagai utang [KopDes Merah Putih yang mengalami gagal bayar], karena itu bagian memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk dana desa,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Nantinya, dalam laporan keuangan dana desa akan dijelaskan bahwa sejumlah dana telah digunakan untuk menutup kerugian gagal bayar KopDes Merah Putih.

”Nanti di fokus dana desa akan disebutkan dalam laporan keuangan dana desa akan disebutkan, sekian terpakai untuk menanggulangi gagal bayar [KopDes Merah Putih] tadi. Jadi itu saja pelaporannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun. Adapun, pagu dana desa berkisar di rentang Rp400 juta—Rp499,99 juta hingga di atas Rp1,6 miliar setiap tahun.

Baca Juga

Yandri menjelaskan dana desa sudah dialokasikan untuk ketahanan pangan, untuk stunting, untuk kemiskinan ekstrim, kemudian ketahanan iklim, dan operasional pembangunan dan desa.

Dia menambahkan, dana desa masih akan tetap utuh jika KopDes Merah Putih mampu membayar angsuran pokok dan bunga ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Jadi angka 30% itu, itu maksimal yang bisa di-handle oleh dana desa. Ini pun belum tentu digunakan, belum tentu. Kalau selama Koperasi Desa itu tidak gagal bayar, ya dana desa utuh, tidak terganggu,” tuturnya.

Terlebih, dia meyakini KopDes Merah Putih tidak akan merugi alias tak gagal bayar, sebab bisnis yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sembako, gas LPG, pupuk, hingga apotek.

Menurutnya, dengan bisnis tersebut mana KopDes akan meraup keuntungan bukan merugi.

“Tapi saya haqqul yaqin ini, haqqul yaqin KopDes itu nggak akan merugi. Kenapa? Yang dibisniskan itu kebutuhan mendasar semua di desa. LPG, mana ada orang rugi jual LPG? Apalagi langsung dari Patra Niaga kan, dari BUMN ke Kopdes. Untungnya sudah pasti kelihatan,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, pemerintah akan melibatkan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat untuk mengawal dan mengawasi KopDes Merah Putih.

“Semua bisa mengawasi, semua bisa memelototi KopDes ini supaya tidak rugi. Dan sekali lagi, secara kasat mata, hitungan bisnis InsyaAllah tidak akan rugi,” ujarnya.

Meski begitu, Yandri tak memungkiri akan adanya gagal bayar angsuran. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan melalui dana desa jika KopDes tak mampu membayar cicilan ke bank pelat merah. 

Dalam hal ini, kepala desa terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan yang disertai proposal rencana bisnis kepada BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah desa khusus (musdes/musdesus) yang membahas dan menyepakati usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman.

Hasil musdes/musdesus akan dituangkan dalam berita acara yang memuat persetujuan besaran maksimal pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman.

Setelahnya, kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman KopDes. Jika Himbara menyetujui permohonan pinjaman tersebut, kepala desa akan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggara Bendahara Umum Negara (KPA BUN).

“Nanti karena ada surat kuasa dari Kepala Desa ke KPABUN, Kementerian Keuangan, atau KPA BUN langsung memotong. ‘Oh ternyata angsurannya yang macet itu Rp20 juta. Ya Rp20 juta dipotong dana desanya’,” tuturnya.

Namun, dia kembali mengingatkan bahwa dana desa untuk mendukung pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi batas 30% dari pagu anggaran dana desa.

“Dia [dana desa] Rp400 juta sampai 499 juta, dana desa A misalkan. Maka desa A itu, dia maksimal angsuran per bulannya, bunga sama pokok, itu Rp12,49 juta. Enggak boleh lebih dari itu. Inilah yang nanti diputuskan di musdesus nanti,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar
Premium
24 menit yang lalu

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)
Premium
54 menit yang lalu

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Ini Alasan Kopdes Gagal Bayar Tak Perlu Kembalikan Talangan Dana Desa

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

Kopdes Gagal Bayar Tak Wajib Kembalikan Talangan dari Dana Desa

Kopdes Gagal Bayar Tak Wajib Kembalikan Talangan dari Dana Desa

Kopdes Merah Putih Gagal Bayar Dapat Talangan 30% Dana Desa

Kopdes Merah Putih Gagal Bayar Dapat Talangan 30% Dana Desa

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh

Nasib Daerah Kini: Anggaran Kena Efisiensi, Dana Desa Jadi Jaminan Koperasi

Nasib Daerah Kini: Anggaran Kena Efisiensi, Dana Desa Jadi Jaminan Koperasi

Pemerintah Kaji Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Kaji Penggunaan Dana Desa

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Imbas Tarif Trump, India-China Bakal Normalisasi Perdagangan di Perbatasan
Ekonomi Global
33 menit yang lalu

Imbas Tarif Trump, India-China Bakal Normalisasi Perdagangan di Perbatasan

Wamen PKP Blak-blakan Program 3 Juta Rumah Belum Berjalan Tahun Ini
Properti
44 menit yang lalu

Wamen PKP Blak-blakan Program 3 Juta Rumah Belum Berjalan Tahun Ini

Istana: Kebijakan Satu Harga Beras Masih Tunggu Arahan Prabowo
Jasa & Niaga
45 menit yang lalu

Istana: Kebijakan Satu Harga Beras Masih Tunggu Arahan Prabowo

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
19 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

MRT Tangsel: Butuh Dana Rp20,34 Triliun, Jangkauan hingga Serpong
Transportasi & Logistik
49 menit yang lalu

MRT Tangsel: Butuh Dana Rp20,34 Triliun, Jangkauan hingga Serpong

Talangan Dana Desa Buat KopDes Gagal Bayar Tak Dicatat Sebagai Utang
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Talangan Dana Desa Buat KopDes Gagal Bayar Tak Dicatat Sebagai Utang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

4

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Peningkatan Penjualan Kerajinan Patung Garuda Pancasila
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

4

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

5

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak