Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kopdes Merah Putih Gagal Bayar Dapat Talangan 30% Dana Desa

Permendes 10/2025 memungkinkan Kopdes Merah Putih yang gagal bayar mendapatkan dukungan dana desa hingga 30% dari pagu tahunan.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 16:03
Share
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025). —/Bisnis-Rika Anggraeni
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025). —/Bisnis-Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan Koperasi Desa Merah Putih yang mengalami gagal bayar akan mendapatkan dukungan dari dana desa sebesar 30% dari pagu dana desa per tahun.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) yang mengatur tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Beleid anyar itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada 12 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Menteri Desa PDT Yandri Susanto.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan, pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun.

Adapun, pagu dana desa di setiap desa memiliki nilai yang beragam, yakni dari rentang Rp400 juta—Rp499,99 juta hingga di atas Rp1,6 miliar.

“Dana desa dalam Koperasi Desa Merah Putih tidak menjadi jaminan, tetapi dana desa akan digunakan bilamana angsuran Koperasi Desa Merah Putih di bulan berjalan, dananya tidak mencukupi di rekening Koperasi Desa Merah Putih, [itu] baru dana desa dipakai,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Baca Juga

Yandri kembali menegaskan dana desa tidak menjadi jaminan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/bagi hasil ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), alias menjadi pilihan terakhir Kopdes.

“Dana desa bukan jaminan. Tapi dia memberikan dukungan saja ke pengembalian, kalau [Kopdes] macet. Kalau jaminan kan semuanya diambil, ditaruh di bank kan. Ini enggak. Jadi kami luruskan, dana desa tidak jadi jaminan, tapi mendukung pengembalian bila mana Kopdes itu gagal bayar di bulan yang bersangkutan,” terangnya.

Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mekanismenya, kepala desa terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan yang disertai proposal rencana bisnis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah desa khusus (musdes/musdesus) yang membahas dan menyepakati usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman.

Nantinya, hasil musdes/musdesus dituangkan dalam berita acara yang memuat persetujuan besaran maksimal pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman.

Setelah itu, kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman Kopdes. Apabila Himbara menyetujui permohonan pinjaman tersebut, kepala desa akan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN).

“Nanti karena ada surat kuasa dari Kepala Desa ke KPABUN, Kementerian Keuangan, atau KPA BUN langsung memotong. ‘Oh, ternyata angsurannya yang macet itu Rp20 juta. Ya, Rp20 juta dipotong dana desanya’,” terangnya.

Namun, dia kembali mengingatkan bahwa dana desa untuk mendukung pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi batas 30% dari pagu anggaran dana desa.

“Dia [dana desa] Rp400 juta sampai Rp499 juta, dana desa A misalkan. Maka desa A itu, dia maksimal angsuran per bulannya, bunga sama pokok, itu Rp12,49 juta [untuk menutup gagal bayar KopDes]. Enggak boleh lebih dari itu. Inilah yang nanti diputuskan di musdesus nanti,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra
Premium
1 menit yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
1 jam yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

Enam Kopdes Merah Putih di Malut Sudah Mulai Beroperasi

Enam Kopdes Merah Putih di Malut Sudah Mulai Beroperasi

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir

Nasib Daerah Kini: Anggaran Kena Efisiensi, Dana Desa Jadi Jaminan Koperasi

Nasib Daerah Kini: Anggaran Kena Efisiensi, Dana Desa Jadi Jaminan Koperasi

Pemerintah Kaji Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Kaji Penggunaan Dana Desa

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Beri AHY Tugas Khusus soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Apa Itu?
Transportasi & Logistik
32 menit yang lalu

Prabowo Beri AHY Tugas Khusus soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Apa Itu?

Kopdes Merah Putih Gagal Bayar Dapat Talangan 30% Dana Desa
Jasa & Niaga
35 menit yang lalu

Kopdes Merah Putih Gagal Bayar Dapat Talangan 30% Dana Desa

Sri Mulyani Sebut Pajak sesuai Prinsip Islam: Itu Hak Orang Lain dari Rezekimu
Pajak
44 menit yang lalu

Sri Mulyani Sebut Pajak sesuai Prinsip Islam: Itu Hak Orang Lain dari Rezekimu

Zulhas: Penerbitan Aturan Baru HET Beras Tunggu Restu Prabowo
Jasa & Niaga
46 menit yang lalu

Zulhas: Penerbitan Aturan Baru HET Beras Tunggu Restu Prabowo

Bank Sentral Thailand Pangkas Suku Bunga ke 1,5% di Tengah Tekanan Ekonomi
Ekonomi Global
50 menit yang lalu

Bank Sentral Thailand Pangkas Suku Bunga ke 1,5% di Tengah Tekanan Ekonomi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI