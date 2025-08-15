Bisnis Indonesia Premium
Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Prabowo Klaim Harga Stabil

Prabowo klaim stok beras 4 juta ton stabilkan harga, meski data Bapanas tunjukkan kenaikan harga beras premium dan medium di atas HET.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:45
Beras premium tersusun rapi di rak salah satu gerai ritel modern di Jakarta, Kamis (24/7/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Beras premium tersusun rapi di rak salah satu gerai ritel modern di Jakarta, Kamis (24/7/2025). - BISNIS/Ni Luh Anggela.
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto mengklaim harga beras stabil dengan stok beras di gudang Perum Bulog mencapai lebih dari 4 juta ton.
  • Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, yang diklaim berdampak positif pada kesejahteraan petani.
  • Data Panel Badan Pangan Nasional menunjukkan harga rata-rata beras premium dan medium di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi di semua zonasi, bertentangan dengan klaim stabilitas harga.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeklaim harga beras stabil seiring dengan melimpahnya stok beras yang mencapai lebih dari 4 juta ton di gudang Perum Bulog.

Bukan hanya harga beras yang stabil, Kepala Negara RI itu juga menyebut para petani juga semakin sejahtera. Hal itu diutarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga [beras] stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut harga beras yang stabil itu seiring dengan langkah pemerintah yang memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk. Alhasil, langkah ini membuat produksi beras di dalam negeri melonjak.

“Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di RI itu menyatakan pemerintah harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Dia juga menuturkan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung.

“Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” terangnya.

Jika mengacu pada Panel Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (15/8/2025) pukul 16.15 WIB, kondisi harga rata-rata beras nasional di Tanah Air masih mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Negara RI.

Data Panel Harga Bapanas menunjukkan, harga rata-rata beras premium dan beras medium di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) di semua zonasi.

Perinciannya, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp16.263 per kilogram. Harganya naik 9,15% dari HET nasional Rp14.900 per kilogram. Bahkan, kenaikan harga beras premium terjadi di semua zonasi.

Secara terperinci, harga beras premium di zona 1 dibanderol Rp15.454 per kilogram, zona 2 Rp16.579 per kilogram, dan zona 3 Rp19.440 per kilogram.

Untuk diketahui, HET beras premium di setiap wilayah adalah zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing adalah Rp14.900 per kilogram, Rp15.400 per kilogram, dan Rp15.800 per kilogram.

Begitu pula dengan harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen yang melambung 16,05% dari HET Rp12.500 per kilogram, atau dibanderol Rp14.506 per kilogram.

Saat ditelusuri lebih jauh, harga rata-rata beras medium kompak mengalami kenaikan di semua zonasi, yakni zona 1 dibanderol Rp13.889 per kilogram, zona 2 Rp14.599 per kilogram, dan zona 3 Rp17.665 per kilogram.

Asal tahu saja, HET beras medium semestinya adalah zona 1 Rp12.500 per kilogram, zona 2 Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp13.500 per kilogram.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Aprianus Doni Tolok

