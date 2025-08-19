Bisnis Indonesia Premium
Tol Probowangi Tahap I Hampir Rampung, Probolinggo-Besuki Hanya 30 Menit

Progres Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I mencapai 86,43%. Tol ini akan memangkas waktu tempuh Probolinggo-Besuki dari 1 jam 15 menit menjadi 30 menit.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi
Selasa, 19 Agustus 2025 | 09:15
Gerbang Tol Kraksaan bagian dari jalan tol Probolinggo-Banyuwangi yang akan dioperasikan fungsional pada 21 Desember 2024-5 Januari 2025/Bisnis-Muhammad Ridwan
Gerbang Tol Kraksaan bagian dari jalan tol Probolinggo-Banyuwangi yang akan dioperasikan fungsional pada 21 Desember 2024-5 Januari 2025/Bisnis-Muhammad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA — Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki progres pembangunannya telah mencapai 86,43% dan ditarget rampung pada 2026.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa konstruksi Tahap I yang terbentang dari Probolinggo hingga Besuki terbagi ke dalam tiga paket pekerjaan konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).

"Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,4 km terbagi menjadi dua tahap pembangunan. Tahap I yang menghubungkan Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap II menghubungkan Besuki-Banyuwangi sepanjang 125,72 km,” jelasnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, konstruksi Tol Probowangi sejalan dengan komitmen pemerintah dalam merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan swasembada pangan.

Kemudian, Rivan mengatakan, progres pembebasan lahan tahap I hingga 3 Agustus 2025 telah mencapai 100%. Hal itu sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 yang menegaskan pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo - Besuki.

Untuk diketahui, Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi ruas Probolinggo - Besuki nantinya akan memangkas waktu perjalanan yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam.

"Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan konstruksi untuk Segmen Gending-Paiton ditargetkan dapat selesai pada tahun 2025, sedangkan untuk Segmen Paiton-Besuki ditargetkan selesai di tahun 2026," tegasnya.

Adapun, Tol Probolinggo-Besuki tahap I nantinya akan memiliki tiga gerbang tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Situbondo Barat. Selain itu, jalan tol ini juga akan memiliki tiga simpang susun yaitu SS Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending - Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan - Paiton (11,20 Km), Seksi 3 Paiton - Besuki (25,60 Km), Seksi 4 Besuki - Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo - Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus - Bajulmati (37,45 Km), dan Seksi 7 Bajulmati - Ketapang (29,21 Km).

Tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikelola oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) yang nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo hingga Banyuwangi yang semula 5 jam melalui jalan arteri menjadi hanya 2 jam.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Denis Riantiza Meilanova

