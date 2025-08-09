Bisnis Indonesia Premium
Hari-Hati, Hari Ini 8 Agustus 2025, Ada Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek!

PT Jasamarga Transjawa Tol melakukan pemeliharaan di Tol Jakarta-Cikampek dari 9-15 Agustus 2025. Jalan tetap beroperasi normal dengan mitigasi lalu lintas.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 13:16
Kemacetan panjang terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik Lebaran 2023, Rabu (19/4/2023) - Jasa Marga.
Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 1 kembali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan di Ruas Tol Jakarta–Cikampek mulai Sabtu (9/8/2025) hingga Jumat (15/8/2025) pada titik hasil evaluasi.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi menjelaskan kualitas jalan tol harus senantiasa dijaga. 

Hal itu sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga standar pelayanan dan memastikan kenyamanan perjalanan pengguna jalan tol.

"Karena itu, kami melaksanakan kegiatan rekonstruksi di titik yang telah ditentukan, namun selama pekerjaan berlangsung, Ruas Tol Jakarta–Cikampek tetap beroperasi normal, baik arah Jakarta maupun arah Cikampek,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (9/8/2025).

Secara rinci dia melanjutkan bahwa lokasi pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut di KM 35+346 s.d KM 35+496 dan KM 35+511 s.d KM 35+675 arah Cikampek lajur 2 Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Sabtu (09/08) pukul 09.00 WIB s.d Jumat (15/08) pukul 13.00 WIB.

VP Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, menambahkan bahwa perusahaan telah menyiapkan prosedur mitigasi lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kepadatan selama pekerjaan berlangsung. 

Perseroan telah menyiagakan petugas di lapangan, menyiapkan pengalihan arus lalu lintas sebelum area kerja, mempersempit area kerja, serta mempersiapkan skema contraflow apabila diperlukan. 

"Kami juga berkoordinasi intensif dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) untuk pengaturan lalu lintas,” jelas Ria.

Lebih lanjut, Ria menjelaskan juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan melalui pemasangan spanduk imbauan dan Dynamic Message Sign (DMS) di Ruas Tol Jakarta–Cikampek, baik arah Jakarta maupun arah Cikampek, agar informasi ini dapat diterima dengan baik oleh pengguna jalan. 

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung," katanya.

Dia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mengantisipasi waktu perjalanan, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, saldo uang elektronik mencukupi, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta selalu berhati-hati dan menaati rambu lalu lintas terutama di sekitar lokasi pekerjaan,” tutupnya.

Informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android.

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Thomas Mola

Topik

