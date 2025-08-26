Pasang Hybrid Wind Tree di Jalan Tol, Jasa Marga Sabet Penghargaan MURI

Jasa Marga raih Rekor MURI atas pemasangan Hybrid Wind Tree di tol Probolinggo-Banyuwangi, inovasi energi terbarukan pertama di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia–Indonesia (MURI) atas penerapan inovasi energi terbarukan di lingkungan operasional jalan tol.

Penghargaan diberikan untuk kategori “Pemrakarsa dan Pemilik Pohon Turbin Angin Terintegrasi dengan Panel Surya (Hybrid Wind Tree) Pertama” dan “Pemasangan Turbin Angin Terintegrasi dengan Panel Surya Pertama di Gerbang Jalan Bebas Hambatan”.

Acara penyerahan Rekor MURI yang berlangsung di Auditorium Ki Narto Sabdo, Gedung MURI & Jaya Suprana Institute, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) ini dihadiri oleh Direktur Human Capital dan Transformasi Jasa Marga Yoga Tri Anggoro, Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto, Direktur Teknik 2 JPB Iwan Rosa Putra, Pimpinan Proyek (Pimpro) Hybrid Wind Tree JPB Eva Dayana, Pendiri MURI Jaya Suprana, Direktur Utama MURI Aylawati Sarwono, dan Direktur Operasi 1 Adhi Karya A. Suko Widigdo beserta jajarannya.

Direktur Human Capital dan Transformasi Jasa Marga, Yoga Tri Anggoro yang hadir menerima penghargaan tersebut mengatakan penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya kami mengintegrasikan solusi energi terbarukan ke dalam tata kelola jalan tol.

“Implementasi Hybrid Wind Tree merupakan bagian dari strategi operasional untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi jejak karbon, dan menghadirkan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan bagi pengguna jalan,” ujar Yoga, dikutip dari siaran pers, Selasa (26/8/2025).

Jasa Marga menerapkan konsep penggunaan Hybrid Wind Tree pada proyek Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi mengingat di wilayah Gending dan Kraksaan terdapat fenomena angin yang sangat kuat.

Dari sinilah ide inovasi terkait pemanfaatan sumber daya alam yang ada menjadi lebih ramah lingkungan. Dalam implementasinya Hybrid Wind Tree dikombinasikan dengan solar petal yang bertujuan memenuhi pasokan kebutuhan energi dari matahari apabila energi dari kecepatan angin belum tercukupi.

Dalam pelaksanaannya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi menunjuk member KSO Paket 1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pemasangannya.

“Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami menjaga kualitas lingkungan sekaligus mengefisiensikan pemakaian energi di titik-titik strategis operasional jalan tol. Inovasi seperti Hybrid Wind Tree memperkuat transformasi Jasa Marga menuju operasional yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tambah Yoga.

Sementara itu, Pendiri MURI Jaya Suprana menyebutkan, Jasa Marga memiliki ide inovasi yang membanggakan, dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jalan tol dapat memanfaatkan sumber daya alam yaitu fenomena angin Gending sebagai salah satu pembangkit listrik untuk kebutuhan operasional kantor PT JPB.

“Tentunya ini merupakan ide inovasi anak bangsa yang sangat bagus. Dengan apa yang dilakukan oleh Jasa Marga, kebutuhan listrik untuk operasional kantor PT JPB bisa terbantu dengan inovasi tersebut. Semoga, inovasi ini bisa diterapkan di semua kantor Jasa Marga,” katanya.