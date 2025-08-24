Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jaga Kinerja Bisnis Jalan Tol, Ini Strategi Jasa Marga (JSMR)

Jasa Marga hadapi tantangan bisnis jalan tol di tengah ekonomi tak pasti, fokus pada strategi adaptif dan peningkatan SDM untuk keberlanjutan infrastruktur.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 07:38
Share
Kendaraan mengantre di Gerbang Tol Cikampek Utama saat arus Mudik Lebaran 2024 - Dok. Jasa Marga
Kendaraan mengantre di Gerbang Tol Cikampek Utama saat arus Mudik Lebaran 2024 - Dok. Jasa Marga
Ringkasan Berita
  • PT Jasa Marga menekankan pentingnya strategi adaptif dan responsif dalam bisnis jalan tol untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
  • Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dianggap sebagai fondasi penting untuk keberlanjutan industri jalan tol di Indonesia.
  • Kebijakan dan skema pembiayaan jangka panjang serta integrasi layanan menjadi kunci untuk memperkuat kelayakan investasi dan mendukung daya saing nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) menyebut tantangan menjalankan bisnis jalan tol sebagai tulang punggung konektivitas nasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan pengelolaan usaha jalan tol memerlukan strategi adaptif serta responsif terhadap perubahan situasi ekonomi global maupun domestik.

“Bisnis jalan tol adalah bisnis jangka panjang. Dengan ketidakpastian ekonomi saat ini, kami dituntut untuk bukan hanya menjaga stabilitas operasional, tetapi juga mampu menyiapkan strategi yang antisipatif, sehingga jalan tol tetap menjadi tulang punggung konektivitas nasional,” kata Rivan dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

Dia menjelaskan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia merupakan fondasi penting untuk mendukung keberlanjutan industri jalan tol di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Insight Talk 2025 dengan tema “Menguatkan Pilar Ekonomi Lewat Infrastruktur: Membangun Bisnis Jalan Tol Tangguh di Masa Volatilitas Perekonomian” yang diadakan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dan JSMR.

Ketua Umum HPJI, Hedy Rahadian menjelaskan bahwa penguatan bisnis jalan tol tidak hanya dapat diukur dari sisi investasi, tetapi juga harus ditopang dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola infrastruktur secara efisien dan berkelanjutan.

Baca Juga

"Kami memandang pentingnya peran SDM yang andal untuk memastikan keberlangsungan investasi jalan tol. Tanpa SDM yang adaptif dan kompeten, sulit bagi kita untuk menghadapi gejolak ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Dia menambahkan secara keseluruhan, sesi panel memberikan wawasan yang komprehensif tentang berbagai aspek bisnis jalan tol. Diharapkan, pemahaman tersebut akan mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan bisnis jalan tol.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, memaparkan mengenai kebijakan dan skema pembiayaan jalan tol di Indonesia dengan menekankan perlunya instrumen pendanaan jangka panjang yang dapat memperkuat kelayakan investasi.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, melanjutkan pembahasan dengan topik kebijakan jalan tol berbasis nilai tambah dan integrasi layanan, yang menurutnya menjadi kunci agar jalan tol dapat bersinergi dengan pembangunan wilayah dan mendukung daya saing nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
9 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
23 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

8 Dekade Merdeka, RI Punya Jalan Tol Sepanjang 3.092 Kilometer

8 Dekade Merdeka, RI Punya Jalan Tol Sepanjang 3.092 Kilometer

HPJI Gandeng Jasa Marga Gelar Diskusi, Bahas Tantangan Bisnis Jalan Tol

HPJI Gandeng Jasa Marga Gelar Diskusi, Bahas Tantangan Bisnis Jalan Tol

Emiten Hary Tanoe (BHIT) Buka Suara soal Gugatan Rp119 Triliun dari CMNP Jusuf Hamka

Emiten Hary Tanoe (BHIT) Buka Suara soal Gugatan Rp119 Triliun dari CMNP Jusuf Hamka

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

Jasa Marga (JSMR) Akan Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Cek Rinciannya

Jasa Marga (JSMR) Akan Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Cek Rinciannya

Rampung Tahun Depan, Konstruksi Tol Prambanan—Purwomartani Capai 78,9%

Rampung Tahun Depan, Konstruksi Tol Prambanan—Purwomartani Capai 78,9%

Jasa Marga (JSMR) Moves to Secure Key Strategic Projects

Jasa Marga (JSMR) Moves to Secure Key Strategic Projects

Jasa Marga Bisa Tambal Jalan Tol dalam Hitungan Menit, Ini Teknologinya

Jasa Marga Bisa Tambal Jalan Tol dalam Hitungan Menit, Ini Teknologinya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AS Bakal Terapkan Tarif Tinggi Furnitur, Produsen Berharap Prabowo Turun Tangan
Manufaktur
19 menit yang lalu

AS Bakal Terapkan Tarif Tinggi Furnitur, Produsen Berharap Prabowo Turun Tangan

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo
Pajak
28 menit yang lalu

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat
Manufaktur
53 menit yang lalu

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik
APBN
1 jam yang lalu

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

Gapki Sebut Putusan WTO Bakal Perkuat Posisi RI, Angin Segar Industri Biodiesel
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Gapki Sebut Putusan WTO Bakal Perkuat Posisi RI, Angin Segar Industri Biodiesel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

3

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

4

RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa

5

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Nusantara di Sleman, Angkat Tradisi dan Persatuan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

3

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

4

RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa

5

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini