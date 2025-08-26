Bisnis Indonesia Premium
Apa Kabar Proyek Tol Serang-Panimbang? Begini Progresnya

Jalan Tol Serang-Panimbang ditargetkan tersambung penuh pada Kuartal IV/2026. Begini progresnya.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 15:30
Jalan Tol Serang-Panimbang - Dok. Kementerian PU
Jalan Tol Serang-Panimbang - Dok. Kementerian PU

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi proyek strategis nasional (PSN) Tol Serang-Panimbang dibidik tersambung penuh pada Kuartal IV/2026.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU menjelaskan, Tol Serang - Panimbang terdiri dari tiga seksi. Seksi 1 (Serang - Rangkasbitung) sepanjang 26,5 kilometer (Km) saat ini telah beroperasi sejak Desember 2021.

Sementara itu, Seksi 2 (Rangkasbitung - Cileles) sepanjang 24,17 km dan Seksi 3 (Cileles - Panimbang) sepanjang 33 km tengah dikebut proses konstruksinya untuk dapat rampung pada 2026.

"Seksi 1 Jalan Tol Serang - Panimbang saat ini telah beroperasi, sementara pembangunan dilanjutkan pada Seksi 2 dan Seksi 3," jelas BPJT dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (26/8/2025).

Dalam laporan yang disampaikan, saat ini progres konstruksi seksi 2 Rangkasbitung - Cileles telah mencapai 89,15%, sedangkan progres pembebasan lahan dilaporkan telah mencapai 86,59%.

BPJT menargetkan konstruksi Seksi 2 Tol Serang - Panimbang tersebut akan rampung pada Kuartal I/2026.

Kemudian, Seksi 3 Cileles - Panimbang merupakan dukungan konstruksi yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seksi ini ditargetkan rampung pada Kuartal IV/2026.

Konstruksi Seksi 3 Cileles - Panimbang terbagi dalam tiga paket pengerjaan. Perinciannya, fase 1 progres konstruksi telah mencapai 97,7%, fase 2 (paket 2) progres konstruksinya mencapai 36% dan fase 2 (paket 3) mencapai 28,8%. 

"Jalan Tol Serang - Panimbang akan berperan penting dalam meningkatkan pariwisata Banten dengan menghubungkan Kota Serang dengan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung," tambah BPJT.

Selain itu, jalan tol ini juga akan terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol Trans Jawa (Tangerang - Merak). Diharapkan, dapat memperlancar arus logistik, mendukung pariwisata dan mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Apabila telah tersambung penuh nantinya, tol ini melintas empat Kabupaten dan Kota. Di antaranya Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

