Tol IKN Seksi 3A Rampung Dibangun, Terkoneksi Tol Balikpapan-Samarinda

Hutama Karya (HK) telah merampungkan konstruksi Jalan Tol IKN Seksi 3A yang terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan proses konstruksi Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Seksi 3A Karangjoang – KKT Kariangau rampung dikerjakan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan jalan tol akses IKN seksi 3A ini terkoneksi langsung dengan Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam).

Adjib menjelaskan bahwa saat ini ruas tersebut tengah dalam proses Provisional Hand Over (PHO) atau Penyertaan proyek dari kontraktor ke pemerintah.

"Seksi 3A terhubung langsung ke Tol Balikpapan-Samarinda sehingga perjalanan Balikpapan – IKN menjadi sekitar satu jam. Akses yang lebih singkat akan mendukung mobilitas masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha,” kata Adjib dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).

Adjib menegaskan, penyelesaian pembangunan Tol Akses IKN Seksi 3A Karangjoang – KKT Kariangau selesai lebih cepat dari target yang ditetapkan yakni Desember 2025.

Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A Karangjoang – KKT Kariangau membentuk jaringan transportasi yang mempersingkat waktu tempuh Balikpapan–IKN dari 2–3 jam menjadi sekitar 1 jam.

Dari sisi teknis, ruas ini memiliki 3 lajur dengan lebar total 16,15 meter. Dilengkapi 3 jembatan yang melintasi Sungai Wain (total bentang ±1.135 meter), 4 overpass, dan 1 underpass.

Konstruksi menyesuaikan kondisi geoteknik ±3,97 km struktur bertiang (elevated) dan ±4,17 km pada permukaan tanah (at grade).

Setelah proses PHO, nantinya ruas tersebut bakal memasuki masa pemeliharaan selama 720 hari untuk memastikan aspek keselamatan dan kinerja perkerasan. Kemudian, bakal dilanjutkan dan tahap uji coba operasional.

Meski telah rampung dikerjakan, operasional penuh untuk umum Tol IKN baru akan dilakukan setelah jaringan Tol IKN Seksi 1A–6C tersambung seluruhnya, yang diproyeksikan rampung pada 2028.

“Jalan Tol ini [Tol IKN Seksi 3A] akan menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang tiga kali melewati sungai berkelok dan dilintasi kapal tongkang,” pungkasnya.