Harga Bawang dan Cabai Hari Ini Turun, Ini Detailnya

Harga cabai dan bawang turun pada 14 Agustus 2025, dengan cabai rawit merah di Rp45.420/kg dan bawang putih bonggol di Rp35.500/kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras, cabai, bawang, dan sejumlah komoditas pokok lainnya kompak mengalami penurunan pada Kamis (14/8/2025).

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.00 WIB, penurunan harga terpantau pada harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen menjadi Rp45.420/kg, dari hari sebelumnya yang mencapai Rp51.773/kg. Meski demikian, masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Pada periode yang sama, harga rata-rata cabai merah keriting juga terpantau melandai ke angka Rp39.219/kg dari hari sebelumnya yang mencapai Rp44.267/kg, dan masih berada di dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar turun dari Rp44.637/kg di tingkat konsumen nasional, menjadi Rp40.850/kg.

Lalu, harga rata-rata bawang putih bonggol dijual Rp35.500 per kilogram secara nasional atau berada di rentang HAP nasional Rp38.000–Rp40.000 per kilogram. Harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen melampaui HAP nasional Rp36.500–Rp41.500 per kilogram, atau dibanderol Rp45.900 per kilogram.

Untuk harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen dibanderol Rp10.447 per kilogram dan harga jagung pakan tingkat peternak dipatok Rp5.570 per kilogram.