Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Bawang dan Cabai Hari Ini Turun, Ini Detailnya

Harga cabai dan bawang turun pada 14 Agustus 2025, dengan cabai rawit merah di Rp45.420/kg dan bawang putih bonggol di Rp35.500/kg.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 08:49
Share
Pedagang memilah cabai di salah satu pasar tradisional di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pedagang memilah cabai di salah satu pasar tradisional di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Harga cabai rawit merah turun menjadi Rp45.420/kg, cabai merah keriting menjadi Rp39.219/kg, dan cabai merah besar menjadi Rp40.850/kg.
  • Harga bawang putih bonggol dijual Rp35.500/kg, sementara bawang merah mencapai Rp45.900/kg, melampaui harga acuan penjualan nasional.
  • Harga kedelai biji kering impor di tingkat konsumen adalah Rp10.447/kg dan jagung pakan di tingkat peternak adalah Rp5.570/kg.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras, cabai, bawang, dan sejumlah komoditas pokok lainnya kompak mengalami penurunan pada Kamis (14/8/2025). 

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.00 WIB, penurunan harga terpantau pada harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen menjadi Rp45.420/kg, dari hari sebelumnya yang mencapai Rp51.773/kg. Meski demikian, masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. 

Pada periode yang sama, harga rata-rata cabai merah keriting juga terpantau melandai ke angka Rp39.219/kg dari hari sebelumnya yang mencapai Rp44.267/kg, dan masih berada di dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. 

Baca Juga

Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar turun dari Rp44.637/kg di tingkat konsumen nasional, menjadi Rp40.850/kg. 

Lalu, harga rata-rata bawang putih bonggol dijual Rp35.500 per kilogram secara nasional atau berada di rentang HAP nasional Rp38.000–Rp40.000 per kilogram. Harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen melampaui HAP nasional Rp36.500–Rp41.500 per kilogram, atau dibanderol Rp45.900 per kilogram. 

Untuk harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen dibanderol Rp10.447 per kilogram dan harga jagung pakan tingkat peternak dipatok Rp5.570 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium
9 menit yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium
1 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Pangan Kamis (14/8): Beras, Cabai, Bawang Kompak Turun

Harga Pangan Kamis (14/8): Beras, Cabai, Bawang Kompak Turun

Harga Pangan Rabu (13/8): Beras Mahal, Cabai Melonjak

Harga Pangan Rabu (13/8): Beras Mahal, Cabai Melonjak

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Harga Pangan Selasa (12/8): Beras Masih Mahal, Cabai dan Bawang Turun

Harga Pangan Selasa (12/8): Beras Masih Mahal, Cabai dan Bawang Turun

Harga Pangan 3 Agustus: Beras Premium Turun, Daging Kerbau Lokal Naik

Harga Pangan 3 Agustus: Beras Premium Turun, Daging Kerbau Lokal Naik

Harga Pangan 20 Juli: Beras SPHP Naik 0,28%, Cabai Anjlok

Harga Pangan 20 Juli: Beras SPHP Naik 0,28%, Cabai Anjlok

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik

Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik

Harga Pangan Hari Ini 29 Juli: Harga Beras Premium Turun, Daging Ayam Naik

Harga Pangan Hari Ini 29 Juli: Harga Beras Premium Turun, Daging Ayam Naik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Bawang dan Cabai Hari Ini Turun, Ini Detailnya
Jasa & Niaga
20 menit yang lalu

Harga Bawang dan Cabai Hari Ini Turun, Ini Detailnya

Defisit Bengkak Inflasi Menanjak, The Fed Ditekan Segera Turunkan Suku Bunga
Ekonomi Global
39 menit yang lalu

Defisit Bengkak Inflasi Menanjak, The Fed Ditekan Segera Turunkan Suku Bunga

Menakar Efek Jangka Pendek Danantara ke Penerimaan Negara
APBN
41 menit yang lalu

Menakar Efek Jangka Pendek Danantara ke Penerimaan Negara

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
15 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Harga Pangan Kamis (14/8): Beras, Cabai, Bawang Kompak Turun
Jasa & Niaga
49 menit yang lalu

Harga Pangan Kamis (14/8): Beras, Cabai, Bawang Kompak Turun

Menhub Bantah Pergantian Direksi dan Komisaris KAI Imbas Rentetan Kereta Anjlok
Transportasi & Logistik
57 menit yang lalu

Menhub Bantah Pergantian Direksi dan Komisaris KAI Imbas Rentetan Kereta Anjlok

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

3

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

4

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

5

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Penanganan Banjir di Kota Tangerang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

3

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

4

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

5

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas