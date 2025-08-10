Harga Pangan 10 Agustus: Beras Kompak Turun, Kedelai - Daging Ayam Naik

Harga pangan 10 Agustus 2025: Beras dan bawang turun, kedelai dan daging ayam naik. Harga beras premium turun 2,21%, daging ayam naik 0,67%.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional mayoritas komoditas pangan seperti beras kompak turun pada hari ini, Minggu (10/8/2025). Meski demikian beberapa komoditas lain seperti kedelai hingga daging ayam ras berbalik naik harga.

Mengacu pada panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 8.10 WIB, harga beras premium turun 2,21% dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya (9/8/2025) menjadi Rp15.894 per kilogram (Kg).

Kemudian, harga beras medium turun 2,53% menjadi Rp14.096 per kg dan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) turun 1,63% menjadi Rp12.468 per kg.

Selanjutnya, harga rata-rata nasional bawang merah turun signifikan 13,13% menjadi Rp46.926 per kg pada hari ini. Diikuti harga bawang putih turun 8,18% menjadi Rp35.535 per kg.

Aneka jenis cabai juga kompak turun pada hari ini. Perinciannya, cabai merah keriting turun 11,16% menjadi Rp39.346 per kg, cabai merah besar turun 13,23% menjadi Rp39.017 per kg dan cabai rawit merah turun 11,81% menjadi Rp46.639 per kg.

Gula konsumsi juga mengalami tren penurunan pada hari ini. Posisinya parkir di angka Rp18.228 per kg atau turun 0,51% dibandingkan hari sebelumnya. Senada, harga garam konsumsi turut turun 1,22% menjadi Rp11.599 per kg.

Kemudian, harga rata-rata minyak goreng kemasan turun 4,50% menjadi Rp19.899 per liter, minyak goreng curah turun 2,30% menjadi Rp17.106 per liter dan Minyakita turun 2,91% menjadi Rp17.070 per liter.

Tepung terigu (curah) turun 5,47% menjadi Rp9.286 per kg dan tepung terigu kemasan turun 3,19% dan parkir di harga Rp12.626 per kg.

Sementara itu, harga komoditas sumber protein seperti daging sapi murni turun 1,78% menjadi Rp133.024 per kg dan daging kerbau beku (impor luar negeri) turun 12,15% menjadi Rp93.000 per kg.

Berbanding terbalik, harga daging kerbau segar (lokal) justru naik 3,26% menjadi Rp146.250 per kg. Harga daging ayam ras turut mengalami kenaikan 0,67% menjadi Rp25.486 per kg.

Meski demikian, harga telur ayam ras masih mengalami tren penurunan 4,74% menjadi Rp28.274 per kg.

Terakhir, ikan tongkol turun tipis 0,06% menjadi Rp34.222 per kg, ikan bandeng turun 5,84% menjadi Rp32.338 per kg. Sedangkan, ikan kembung naik 0,09% menjadi Rp41.440 per kg.