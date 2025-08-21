Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Pangan Hari Ini (21/8): Harga Beras, Minyak hingga Bawang Kompak Turun

Harga pangan nasional turun, beras, minyak, dan bawang alami penurunan. Namun, beberapa komoditas seperti daging sapi dan ikan kembung naik.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:39
Share
Pedagang memilah bawang merah di pasar induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (24/2/2025)/JIBI/Bisnis/Abdurachman
Pedagang memilah bawang merah di pasar induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (24/2/2025)/JIBI/Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Harga beras premium, medium, dan SPHP mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,01%, 0,26%, dan 0,29%.
  • Minyak goreng kemasan dan curah turun harga masing-masing 0,22% dan 1,51%, sementara bawang merah dan putih turun 5,97% dan 0,96%.
  • Harga daging kerbau beku dan lokal turun, namun daging sapi murni, ayam ras, dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional komoditas pangan seperti beras, minyak, hingga bawang pada hari Ini, Kamis (21/8/2025) kompak mengalami penurunan. 

Mengacu pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 10.09 WIB, harga beras premium melanjutkan penurunan turun tipis 0,01% menjadi Rp16.131 per kilogram (Kg).

Kemudian, beras medium juga mencatatkan penurunan harga 0,26% menjadi Rp14.313 per kg, diikuti harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turun 0,29% menjadi Rp12.572 per Kg.

Minyak goreng juga masuk ke dalam daftar komoditas yang mengalami penurunan harga. Di mana, pada hari ini harga minyak goreng kemasan turun 0,22% menjadi Rp20.730 per liter. 

Sementara itu, minyak goreng curah turun 1,51% menjadi Rp17.297 dan Minyakita ikut turun harga 0,20% menjadi Rp17.471 per liter.

Pada saat yang sama, komoditas bawang merah turun 5,97% menjadi Rp47.774 per kg bersamaan dengan bawang putih yang turun 0,96% menjadi Rp37.703 per kg.

Baca Juga

Cabai merah besar turun 0,12% menjadi Rp41.622 per kg dan cabai rawit merah turun 0,36% menjadi Rp47.236 per kg. Sedangkan, cabai merah keriting berbalik naik 0,77% ke level Rp41.799 per kg.

Tepung terigu kemasan turun 0,57% menjadi Rp12.851 per kg. Posisinya berbeda dengan Harga tepung terigu (curah) yang justru meningkat tipis 0,09% menjadi Rp9.738 per kg.

Selanjutnya, sumber protein hewani seperti daging kerbau beku (impor) turun 0,77% ke level Rp105.144 per kg. Bersama dengan daging kerbau lokal yang juga turun cukup signifikan 3,70% menjadi Rp138.200 per kg. 

Meski demikian, daging sapi murni justru merangkak naik 0,62% ke level Rp135.839 per kg. Harga daging ayam ras juga meningkat 0,11% menjadi Rp35.306 per kg dan telur ayam ras naik 0,51% ke harga Rp29.578 per kg.

Ikan kembung naik 2,52% menjadi Rp42.766 per kg dan ikan tongkol naik 1,19% menjadi Rp35.016 per kg. Sedangkan, ikan bandeng justru turun 0,48% menjadi Rp34.600 per kg.

Terakhir, gula dan garam konsumsi kompak naik masing-masing 0,20% dan 0,64% ke harga Rp18.218 per kg dan Rp11.636 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance
Premium
34 menit yang lalu

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance

Penopang Prospek Pasar Komoditas Baja, Tembaga, hingga Nikel, saat Perang Dagang Memanas
Premium
1 jam yang lalu

Penopang Prospek Pasar Komoditas Baja, Tembaga, hingga Nikel, saat Perang Dagang Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan

Percepatan Operasionalisasi Dan Pengembangan Koperasi

Percepatan Operasionalisasi Dan Pengembangan Koperasi

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik

Harga Pangan Selasa (19/8): Beras Lampaui HET, Daging Ayam Turun

Harga Pangan Selasa (19/8): Beras Lampaui HET, Daging Ayam Turun

Harga Bawang dan Cabai Hari Ini Turun, Ini Detailnya

Harga Bawang dan Cabai Hari Ini Turun, Ini Detailnya

Harga Pangan 3 Agustus: Beras Premium Turun, Daging Kerbau Lokal Naik

Harga Pangan 3 Agustus: Beras Premium Turun, Daging Kerbau Lokal Naik

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump
Ekonomi Global
9 menit yang lalu

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya
Transportasi & Logistik
20 menit yang lalu

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

Suku Bunga BI Turun, Pengembang Pede Penjualan Properti Bisa Terkerek
Properti
29 menit yang lalu

Suku Bunga BI Turun, Pengembang Pede Penjualan Properti Bisa Terkerek

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri
Energi & Tambang
31 menit yang lalu

Ikhtiar Freeport Dukung Ekonomi Negeri

China Kembali Lirik Investasi di IKN, Minat Bangun Infrastruktur-Perumahan
Infrastruktur
49 menit yang lalu

China Kembali Lirik Investasi di IKN, Minat Bangun Infrastruktur-Perumahan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

5

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

5

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?