Harga Pangan Hari Ini (21/8): Harga Beras, Minyak hingga Bawang Kompak Turun

Harga pangan nasional turun, beras, minyak, dan bawang alami penurunan. Namun, beberapa komoditas seperti daging sapi dan ikan kembung naik.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional komoditas pangan seperti beras, minyak, hingga bawang pada hari Ini, Kamis (21/8/2025) kompak mengalami penurunan.

Mengacu pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 10.09 WIB, harga beras premium melanjutkan penurunan turun tipis 0,01% menjadi Rp16.131 per kilogram (Kg).

Kemudian, beras medium juga mencatatkan penurunan harga 0,26% menjadi Rp14.313 per kg, diikuti harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turun 0,29% menjadi Rp12.572 per Kg.

Minyak goreng juga masuk ke dalam daftar komoditas yang mengalami penurunan harga. Di mana, pada hari ini harga minyak goreng kemasan turun 0,22% menjadi Rp20.730 per liter.

Sementara itu, minyak goreng curah turun 1,51% menjadi Rp17.297 dan Minyakita ikut turun harga 0,20% menjadi Rp17.471 per liter.

Pada saat yang sama, komoditas bawang merah turun 5,97% menjadi Rp47.774 per kg bersamaan dengan bawang putih yang turun 0,96% menjadi Rp37.703 per kg.

Cabai merah besar turun 0,12% menjadi Rp41.622 per kg dan cabai rawit merah turun 0,36% menjadi Rp47.236 per kg. Sedangkan, cabai merah keriting berbalik naik 0,77% ke level Rp41.799 per kg.

Tepung terigu kemasan turun 0,57% menjadi Rp12.851 per kg. Posisinya berbeda dengan Harga tepung terigu (curah) yang justru meningkat tipis 0,09% menjadi Rp9.738 per kg.

Selanjutnya, sumber protein hewani seperti daging kerbau beku (impor) turun 0,77% ke level Rp105.144 per kg. Bersama dengan daging kerbau lokal yang juga turun cukup signifikan 3,70% menjadi Rp138.200 per kg.

Meski demikian, daging sapi murni justru merangkak naik 0,62% ke level Rp135.839 per kg. Harga daging ayam ras juga meningkat 0,11% menjadi Rp35.306 per kg dan telur ayam ras naik 0,51% ke harga Rp29.578 per kg.

Ikan kembung naik 2,52% menjadi Rp42.766 per kg dan ikan tongkol naik 1,19% menjadi Rp35.016 per kg. Sedangkan, ikan bandeng justru turun 0,48% menjadi Rp34.600 per kg.

Terakhir, gula dan garam konsumsi kompak naik masing-masing 0,20% dan 0,64% ke harga Rp18.218 per kg dan Rp11.636 per kg.