Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

BI menurunkan suku bunga acuan ke 5%, Menko Airlangga desak bank ikut turunkan bunga kredit untuk dorong ekonomi. Suku bunga kredit masih lambat turun.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:54
Share
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin ke level 5,00%.

Airlangga meyakini keputusan Bank Indonesia akan berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Kendati demikian, dia juga mengingatkan agar perbankan juga mengikuti langkah Bank Indonesia agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi maksimal.

"Bagus lah buat ekonomi [penurunan BI Rate ke 5,00%]. Harapannya transmisi ke perbankan bisa lebih cepat, sehingga suku bunga perbankan juga bisa turun," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

Pemangkasan BI Rate ke level 5,00% sendiri disampaikan dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini, Rabu (20/8/2025). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan itu telah didasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan.

"Keputusan penurunan suku bunga ini konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian," terang Perry dalam pengumuman hasil rapat RDG secara daring.

Ke depan, lanjutnya, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bakal berada di atas titik tengah 4,6% secara tahunan atau year on year (YoY) hingga 5,4% YoY

Baca Juga

Penurunan Bunga Kredit Masih Lambat

Adapun BI melaporkan transmisi pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate belum terlalu terlihat pada suku bunga kredit perbankan. Padahal, BI sudah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar total 75 basis poin sejak awal 2025. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

"Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Agustus 2025 pada Rabu (20/8/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan jika melihat data-data terkini, transmisi suku bunga yang terjadi saat ini tidak secepat pada penurunan BI Rate sebelumnya. Meski demikian, kata Juda, terlihat data yang cukup menggembirakan meskipun belum kuat.

Salah satunya, suku bunga deposito perbankan turun dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025 atau susut 10 bps. Suku bunga kredit baru juga mengalami penurunan, khususnya untuk kredit korporasi, komersial, dan UMKM.

"Suku bunga kredit korporasi turun 27 bps dari 7,58% ke 7,31%, komersial 8,35% ke 8,26% atau 9 bps, dan UMKM turun 15 bps dari 11,01% pada Juni 2025 ke 10,86% Juli 2025," jelas Juda.

Dia juga menyebutkan, jika dilihat dari kelompok bank, bank BUMN, BPD, dan KCBA atau bank asing telah kompak menurunkan suku bunga kredit. Sementara, bank umum swasta nasional (BUSN) masih mengalami kenaikan suku bunga kredit.

"Dengan adanya penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut hari ini, kemudian likuiditas yang masih sangat tinggi, dan ekspansi pemerintah yang lebih cepat pada semester II, kami optimis apa yang kita lakukan, baik konteks BI rate maupun penyediaan likuiditas akan tertransmisi lebih baik pada semester II/2025," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
4 menit yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Premium
2 jam yang lalu

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 di Kisaran 4,6% sampai dengan 5,4%

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 di Kisaran 4,6% sampai dengan 5,4%

BI Tebar Insentif Likuiditas Rp384 Triliun hingga Agustus 2025, Terbesar ke Bank BUMN

BI Tebar Insentif Likuiditas Rp384 Triliun hingga Agustus 2025, Terbesar ke Bank BUMN

Saham Big Banks (BBCA, BMRI Cs) Terdongkrak usai BI Rate Turun ke 5%

Saham Big Banks (BBCA, BMRI Cs) Terdongkrak usai BI Rate Turun ke 5%

BI Sudah Pangkas BI Rate 75 Bps Sejak Awal 2025, Sinyal Pelonggaran Moneter Berlanjut

BI Sudah Pangkas BI Rate 75 Bps Sejak Awal 2025, Sinyal Pelonggaran Moneter Berlanjut

Penurunan Bunga Kredit Masih Lambat meski BI Rate Turun, Begini Kondisinya

Penurunan Bunga Kredit Masih Lambat meski BI Rate Turun, Begini Kondisinya

Saham Properti & Konsumer Reli Usai BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%

Saham Properti & Konsumer Reli Usai BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%

Alasan BI Pangkas Lagi Suku Bunga Acuan Jadi 5%

Alasan BI Pangkas Lagi Suku Bunga Acuan Jadi 5%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini

Setoran Cukai Rokok Masih Tumbuh 9,6% Per Juli 2025, Ini Pemicunya
Pajak
7 menit yang lalu

Setoran Cukai Rokok Masih Tumbuh 9,6% Per Juli 2025, Ini Pemicunya

Menlu Jerman: Perdagangan Global Kian Dipolitisasi, Diversifikasi Jadi Solusi
Ekonomi Global
9 menit yang lalu

Menlu Jerman: Perdagangan Global Kian Dipolitisasi, Diversifikasi Jadi Solusi

Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026
Pajak
34 menit yang lalu

Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

PGN Klaim Pasokan Gas untuk Industri Mulai Normal
Energi & Tambang
37 menit yang lalu

PGN Klaim Pasokan Gas untuk Industri Mulai Normal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Banggar Sebut Ada 'Kompensasi' di Balik Pemangkasan Anggaran TKD

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Banggar Sebut Ada 'Kompensasi' di Balik Pemangkasan Anggaran TKD