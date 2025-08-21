Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

Donald Trump desak Gubernur The Fed Lisa Cook mundur terkait dugaan skandal KPR, memicu kritik dari Demokrat yang menilai ini serangan terhadap independensi The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mendesak Gubernur The Fed Lisa Cook mundur akibat dugaan skandal kredit kepemilikan rumah, langkah yang dinilai sebagai upayanya memperbesar kendali atas bank sentral.

"Cook harus mundur, sekarang juga!!!” tulis Trump di Truth Social dikutip dari Reuters pada Kamis (21/8/2025)

Adapun, menurut laporan Wall Street Journal, Trump bahkan mengatakan kepada para pembantunya bahwa ia mempertimbangkan opsi untuk memecat Cook, yang merupakan perempuan kulit hitam pertama yang duduk di Dewan Gubernur The Fed.

Hingga saat ini laporan tersebut belum dapat terverifikasi secara independen. Sementara itu, Gedung Putih menolak berkomentar atas laporan tersebut.

Direktur U.S. Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, menuduh melalui unggahan di X bahwa Cook mendaftarkan kondominium di Atlanta sebagai tempat tinggal utama setelah mengambil pinjaman atas rumahnya di Michigan, yang juga dia nyatakan sebagai tempat tinggal utama. Pulte menyebut dirinya juga menelusuri properti lain milik Cook di Massachusetts.

Pinjaman untuk tempat tinggal utama umumnya memiliki syarat lebih ringan dibandingkan properti kedua atau investasi. Menurut Pulte, pinjaman tersebut berasal dari pertengahan 2021, sebelum Cook ditunjuk oleh Presiden Joe Biden dan dikonfirmasi Senat pada 2022.

Pulte telah meminta Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk menyelidiki, dan Trump segera memperkuat tuduhan tersebut. Seorang pejabat Departemen Kehakiman menyebut pihaknya menanggapi hal ini dengan serius.

Baik Cook maupun juru bicara The Fed belum memberikan komentar.

Demokrat Bela Cook

Sejumlah anggota Demokrat di Komite Jasa Keuangan DPR AS mengecam serangan Trump dan berjanji akan melawannya. Mereka menyebut Trump membuat kebohongan terang-terangan untuk menyingkirkan perempuan kulit hitam pertama di Dewan Gubernur The Fed, agar dapat menggantinya dengan loyalis yang tidak kompeten.

“Ini adalah serangan terhadap independensi The Fed. Kita tidak bisa membiarkannya," tulis mereka di X.

Senator Elizabeth Warren juga menegaskan, pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaan federal untuk secara ilegal menyingkirkan anggota dewan independen The Fed.

Dokumen pengungkapan keuangan Cook yang diserahkan ke pemerintah federal menunjukkan dia memiliki tiga hipotek pada 2021, termasuk satu pinjaman untuk properti investasi dan dua pinjaman tempat tinggal pribadi dengan suku bunga di kisaran 2,5%–3,25%, sesuai rata-rata pasar saat itu.

Cook resmi bergabung dengan The Fed pada 2022 dan tahun lalu diangkat kembali untuk masa jabatan 14 tahun.

Strategi Trump Kendalikan The Fed

Pemerintahan Trump sebelumnya menggunakan investigasi kredit properti untuk menekan sejumlah lawan politik, termasuk Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James yang menggugat Trump terkait manipulasi nilai aset untuk memperoleh pinjaman bank.

Gugatan itu berakhir dengan vonis denda US$355 juta pada tahun lalu, yang kini tengah diajukan banding.

Trump juga didorong sekutunya untuk menekan Senator Demokrat Adam Schiff dengan tuduhan serupa. Baik James maupun Schiff telah membantah semua tuduhan.

Meski demikian, sejumlah pakar menilai sulit membuktikan tindak pidana dalam kasus seperti ini, karena sering kali bank pemberi pinjaman sudah mengetahui fakta sebenarnya terkait status tempat tinggal.

“Penipuan KPR pada dasarnya tentang menipu bank untuk mendapatkan pinjaman lebih baik. Jika bank tahu fakta yang relevan, kasusnya lemah,” ujar seorang sumber yang dikutip Reuters.

Cook adalah salah satu dari tiga pejabat The Fed yang ditunjuk Biden dengan masa jabatan melewati periode Trump. Hal ini membuat upaya Trump untuk menguasai mayoritas tujuh anggota Dewan Gubernur menjadi lebih rumit. Saat ini, dua anggota dewan, Christopher Waller dan Michelle Bowman, merupakan pilihan Trump.

Trump juga berulang kali menyerang Ketua The Fed Jerome Powell karena tidak memangkas suku bunga secara agresif, bahkan menyerukan pengunduran dirinya. Meski begitu, status independen The Fed membuat presiden tidak bisa memecat anggota dewan hanya karena perbedaan kebijakan moneter.

Masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir Mei 2026, tetapi dia tetap bisa menjabat sebagai gubernur hingga 2028. Hingga saat itu, Trump hanya memiliki satu kursi kosong untuk diisi, yaitu posisi yang ditinggalkan Adriana Kugler. Awal bulan ini, Trump menominasikan Ketua Council of Economic Advisers, Stephen Miran, untuk menggantikan Kugler.