Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Pemkot Balikpapan memberikan diskon PBB hingga 90% untuk meringankan beban ekonomi warga, berlaku mulai sekarang. Wajib pajak dengan NJOP di bawah Rp100 juta dibebaskan PBB.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 05:20
Share
Pemandangan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan
Pemandangan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberikan stimulus pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 90 persen dari ketetapan pokok, sebagai langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi yang tengah melanda masyarakat. 

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan Idham menyatakan kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini dan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Diskon PBB bisa sampai 90 persen dari ketetapan. Bagi masyarakat yang sudah membayar sebelum kebijakan ini keluar, akan diberikan kompensasi pada PBB tahun 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Dia menambahkan, pemerintah kota juga menghadirkan mekanisme perlindungan khusus bagi segmen masyarakat rentan. 

Pensiunan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan masyarakat kurang mampu dapat mengajukan keringanan tambahan di luar stimulus yang telah diberikan. 

Lebih lanjut, Idham mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta akan sepenuhnya dibebaskan dari kewajiban PBB. 

Baca Juga

"Untuk NJOP di bawah Rp100 juta, ketetapan PBB-nya kami nolkan. Jadi yang nilai NJOP Bumi dan Bangunannya di bawah Rp100 juta, tidak dikenakan PBB sama sekali," ungkapnya. 

Di sisi lain, pemkot berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan dengan membuka perbaikan data 24 jam, baik secara offline di kantor BPPDRD maupun melalui platform digital. 

Inovasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan koreksi data terkait lokasi, zonasi, maupun nilai objek pajak secara real-time.

Adapun, dia menuturkan sebagian wajib pajak telah mengalami penurunan nilai PBB pada tahun berjalan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Premium
22 menit yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
7 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

APBD Balikpapan Terancam Gara-gara Dana Pusat Macet

APBD Balikpapan Terancam Gara-gara Dana Pusat Macet

Balikpapan Genjot BMD demi Pundi-pundi PAD

Balikpapan Genjot BMD demi Pundi-pundi PAD

Balikpapan Ketatkan Kran Investasi Industri Baru

Balikpapan Ketatkan Kran Investasi Industri Baru

Balikpapan Deflasi 0,01%, Penajam Paser Utara Inflasi Tinggi

Balikpapan Deflasi 0,01%, Penajam Paser Utara Inflasi Tinggi

Pemkot Balikpapan Kebut PBJ 2025, ASB Non-Fisik Disiapkan

Pemkot Balikpapan Kebut PBJ 2025, ASB Non-Fisik Disiapkan

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR
Ekonomi Global
46 menit yang lalu

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

Risalah Rapat FOMC: Risiko Inflasi Jadi Sorotan, Tarif Trump Bikin Waswas
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Risalah Rapat FOMC: Risiko Inflasi Jadi Sorotan, Tarif Trump Bikin Waswas

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional
Transportasi & Logistik
4 jam yang lalu

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku
Ekonomi
4 jam yang lalu

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

5

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

5

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?