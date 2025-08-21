Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

DHL Express relokasi layanan ke Bandung untuk efisiensi operasional, meningkatkan aksesibilitas, dan mempercepat proses logistik di Indonesia.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 02:20
Share
Logo DHL pada salah satu kendaraan logistik/website
Logo DHL pada salah satu kendaraan logistik/website

Bisnis.com, JAKARTA — DHL Express Indonesia merelokasi pusat layanan di Cihampelas, Jawa Barat ke Kota Bandung untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan investasi strategis ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional.

"Dengan merelokasi pusat layanan ini kami menargetkan agar setiap proses logistik lebih cepat, lebih mudah, dan lebih andal dari sebelumnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Ahmad Mohamad memaparkan selama ini ketahanan rantai pasok global lebih banyak tertuju pada negara-negara tetangga Indonesia.

Padahal, kata Ahmad, Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Indonesia memiliki pasar domestik yang luas, talenta yang kompeten, serta dukungan pemerintah yang terus berinvestasi dalam mendorong modernisasi sektor logistik melalui inisiatif National Logistics Ecosystem.

Dia juga melihat peluang pertumbuhan yang menjanjikan di luar wilayah Jakarta, seperti di Surabaya, Semarang, Batam, dan Bali yang kini menjadi alternatif strategis bagi bisnis yang ingin mendiversifikasi rantai pasok mereka. 

Baca Juga

Selain masuknya merek-merek internasional ke Indonesia, kini juga banyak brand lokal yang semakin mendunia. Lokasi strategis dan kedekatan Indonesia dengan pasar-pasar utama di kawasan ini menjadikannya lokasi yang menarik sebagai pusat perdagangan global.

Selain itu, dia menyebut Indonesia merupakan bagian aktif dari setidaknya 12 perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral utama, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang saat ini merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia.

Nicholas Bongsosartono, President Director DHL Global Forwarding menyampaikan Indonesia diperkirakan masuk dalam 30 besar negara dengan pertumbuhan perdagangan tercepat dan terbesar dalam lima tahun ke depan.

"Perekonomian Indonesia yang dinamis, didorong oleh transformasi digital yang pesat dan investasi infrastruktur strategis, menghadirkan peluang besar bagi dunia usaha," jelasnya.

Namun, di sisi lain lingkungan bisnis yang serba tidak stabil, ditandai oleh ketegangan geopolitik dan perubahan pola perdagangan global menyisakan tantangan dan ketidakpastian dalam proses pertumbuhan bisnis.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
2 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium
3 jam yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Geliat Logistik RI Prospektif, DHL Group Bidik Sektor Farmasi hingga EBT

Geliat Logistik RI Prospektif, DHL Group Bidik Sektor Farmasi hingga EBT

Grup DHL Investasikan 2 Miliar Euro Bangun Logistik Kesehatan & Hayati

Grup DHL Investasikan 2 Miliar Euro Bangun Logistik Kesehatan & Hayati

Perusahaan Logistik DHL Bakal PHK 8.000 Karyawan Tahun Ini

Perusahaan Logistik DHL Bakal PHK 8.000 Karyawan Tahun Ini

DHL Jadi Mitra Resmi Logistik Formula E di Jakarta

DHL Jadi Mitra Resmi Logistik Formula E di Jakarta

DHL Express Naikkan Tarif Layanan di Indonesia Mulai 2023

DHL Express Naikkan Tarif Layanan di Indonesia Mulai 2023

Imbas Inflasi, DHL Express Umumkan Penyesuaian Harga

Imbas Inflasi, DHL Express Umumkan Penyesuaian Harga

Penerbangan Terbatas, DHL Global Forwarding Bantu Kirim Vaksin ke Pelosok Negeri

Penerbangan Terbatas, DHL Global Forwarding Bantu Kirim Vaksin ke Pelosok Negeri

Kirim Vaksin ke Daerah Terpencil, DHL Global Forwarding Siapkan 17 Penerbangan Carter

Kirim Vaksin ke Daerah Terpencil, DHL Global Forwarding Siapkan 17 Penerbangan Carter

Berita Lainnya

Berita Terbaru

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional
Transportasi & Logistik
8 menit yang lalu

DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku
Ekonomi
28 menit yang lalu

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih
Manufaktur
1 jam yang lalu

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya
Infrastruktur
3 jam yang lalu

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

4

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

5

Gaji DPR Kian 'Jumbo' Saat Masyarakat Hadapi Ancaman Iuran BPJS Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

4

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

5

Gaji DPR Kian 'Jumbo' Saat Masyarakat Hadapi Ancaman Iuran BPJS Naik