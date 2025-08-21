Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

BP Batam alokasikan Rp26 miliar untuk bangun IPA Sei Ladi, target bebas krisis air bersih 2026. Proyek ini akan memperkuat distribusi air di Batam.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 01:00
Share
Pemandangan Kota Batam yang saat ini masih terus dibangun Pemko dan BP Batam/Bisnis-Rifki
Pemandangan Kota Batam yang saat ini masih terus dibangun Pemko dan BP Batam/Bisnis-Rifki

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menganggarkan Rp26 miliar untuk merampungkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sei Ladi tahun depan. Dengan rampungnya proyek fisik tersebut, BP Batam optimis Batam akan terbebas dari krisis air bersih.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan saat ini wilayah sulit air atau stres area sudah berkurang dari 24 menjadi 18 titik.

"Penurunan terjadi karena beroperasinya IPA Duriangkang dan IPA Tembesi yang memperkuat suplai distribusi air ke rumah warga di sekitarnya," katanya di Batam, Rabu (20/8/2025).

Untuk memperkuat suplai air ke seluruh wilayah di Batam, BP Batam akan menggesa pembangunan IPA Sei Ladi, yang ditargetkan rampung pada Juni 2026.

"Proyek IPA Sei Ladi senilai Rp 26 miliar bertujuan memperkuat sistem distribusi dan diharapkan mengurangi ketergantungan pada suplai darurat," katanya lagi.

Sambil menunggu proyek besar tersebut selesai, BP Batam menyiapkan langkah darurat berupa penyediaan tandon air sementara di permukiman serta pengiriman truk tangki ke kawasan yang masih kesulitan air.

Baca Juga

"Walaupun belum 24 jam penuh, akses warga terhadap air bersih tetap kami upayakan dengan distribusi tandon dan truk tangki," ungkapnya.

Dengan berbagai langkah itu, BP Batam optimistis target bebas krisis air bersih bisa tercapai pada 2026. "Kami berkomitmen agar semua masyarakat Batam mendapatkan akses air bersih yang layak dan merata," pungkasnya.(239)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
2 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium
3 jam yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Balikpapan Gandeng Perusahaan Adik Prabowo untuk Atasi Krisis Air

Balikpapan Gandeng Perusahaan Adik Prabowo untuk Atasi Krisis Air

8 Taipan Indonesia yang Raup Cuan dari Bisnis Air Mineral Kemasan

8 Taipan Indonesia yang Raup Cuan dari Bisnis Air Mineral Kemasan

Pemanfaatan SPAM Bandung Selatan Belum Optimal

Pemanfaatan SPAM Bandung Selatan Belum Optimal

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%

Tren Industri Maritim di Batam, Tumbuh Positif Tapi Selalu Kekurangan Tenaga Kerja

Tren Industri Maritim di Batam, Tumbuh Positif Tapi Selalu Kekurangan Tenaga Kerja

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab

Realisasi PNBP Semester I/2025 dari Pelabuhan Batam Meningkat 55%

Realisasi PNBP Semester I/2025 dari Pelabuhan Batam Meningkat 55%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku
Ekonomi
10 menit yang lalu

Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa
Jasa & Niaga
49 menit yang lalu

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih
Manufaktur
1 jam yang lalu

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya
Infrastruktur
3 jam yang lalu

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta
Transportasi & Logistik
4 jam yang lalu

DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

4

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

5

Gaji DPR Kian 'Jumbo' Saat Masyarakat Hadapi Ancaman Iuran BPJS Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Wapres tinjau Festival Pacu Jalur Riau
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

4

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

5

Gaji DPR Kian 'Jumbo' Saat Masyarakat Hadapi Ancaman Iuran BPJS Naik