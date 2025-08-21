Simak Cara Dapat Diskon 40% Naik Damri Khusus Pekerja Bandara Soetta

Damri tawarkan diskon 40% bagi pekerja Bandara Soekarno-Hatta melalui Damri Apps. Unduh aplikasi, unggah data diri dan Pas Bandara, verifikasi di booth DAMRI.

Bisnis.com, JAKARTA — Damri menghadirkan promo tarif tiket khusus bagi para pekerja di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan melalui aplikasi Damri Apps, kini pekerja yang memiliki Pas Bandara Soekarno-Hatta yang masih berlaku bisa menikmati diskon tarif sebesar 40% untuk perjalanan dari dan menuju bandara.

"Sinergi ini untuk memudahkan mobilitas sekaligus mendorong efisiensi biaya transportasi para pekerja vital di bandara terbesar di Indonesia tersebut," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Atikah menjelaskan melalui pekerja bandara hanya perlu mengunduh Damri Apps, mengunggah bukti data diri beserta Pas Bandara yang masih berlaku. Selanjutnya, kata dia, pekerja saat melakukan verifikasi di booth DAMRI yang tersebar di Terminal 1, 2, dan 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah terverifikasi, diskon 40% langsung bisa dinikmati secara langsung tanpa antre atau proses panjang.

"Diskon istimewa ini diharapkan dapat meringankan pengeluaran bagi para pekerja yang setiap hari beraktivitas di bandara," imbuhnya.

Selain hemat 40% dari tarif normal, program ini juga mempercepat akses transportasi. Kemudahan pendaftaran digital dan layanan yang responsif mendukung kelancaran mobilitas pekerja, juga diharapkan bisa membuat pekerja fokus menjalankan tugas tanpa khawatir soal transportasi.

Dia pun mengajak seluruh pekerja Bandara Soekarno-Hatta yang memenuhi syarat untuk segera memanfaatkan program tarif khusus ini.