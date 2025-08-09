Bisnis Indonesia Premium
DAMRI Tebar Promo Tiket Bus AKAP Jelang HUT Kemerdekaan RI

Damri tawarkan promo tiket bus AKAP untuk HUT RI ke-80. Diskon 20% dan Buy1Get1 berlaku di aplikasi dan website Damri, periode Agustus-September 2025.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 06:54
Logo Damri
Logo Damri
Ringkasan Berita
  • Damri menawarkan dua promo khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80, yaitu Promo TwinDate dan Spesial HUT RI.
  • Promo TwinDate memberikan diskon hingga 20% untuk layanan AKAP Transjawa dengan pembelian melalui aplikasi Damri menggunakan kode voucher DAMRI08.08.
  • Promo Spesial HUT RI menawarkan Buy1Get1 tiket untuk seluruh layanan AKAP Damri dengan pembelian eksklusif melalui website resmi Damri.

Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Damri menghadirkan serangkaian promo istimewa dalam menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk memeriahkan momen penting nasional dan mendukung mobilitas masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

"Damri meluncurkan 2 promo utama yang berlangsung eksklusif selama periode tertentu," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (8/8/2025)

Promo pertama, sebutnya, berlaku untuk Promo TwinDate yang memberlakukan diskon hingga 20% dengan potongan maksimal Rp20.000.

Pembelian dilakukan eksklusif melalui aplikasi Damri dengan kode voucher yakni DAMRI08.08.

Promo ini berlaku untuk layanan AKAP Transjawa yakni Cirebon, Semarang, Purworejo, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

Adapun, periode pembelian adalah 8 Agustus 2025 dengan periode keberangkatan selama 8 Agustus – 30 September 2025.

Promo kedua adalah promo Spesial HUT RI yakni Buy1Get1 Tiket. Promo ini berlaku untuk seluruh layanan bus AKAP DAMRI.

Periode pembelian dimulai 17 Agustus 2025 dengan periode keberangkatan mulai 17 Agustus – 17 September 2025

Buy1Get1 tiket untuk pembelian di website resmi www.damri.co.id. Kuota terbatas, pembelian eksklusif via website Damri 

Lebih lanjut, untuk kedua promo tersebut juga berlaku syarat dan ketentuan yakni kedua promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain, tiap akun hanya dapat menggunakan promo satu kali per promo, dan tidak berlaku refund dan reschedule untuk tiket yang dibeli dengan promo.

Dengan promo TwinDate dan Spesial HUT RI, dia berharap masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan harga yang lebih terjangkau dan aman.

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Rio Sandy Pradana

