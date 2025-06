Damri Rute Bogor-Halim Resmi Beroperasi Hari Ini, Simak Jadwalnya

Damri meluncurkan rute layanan terbaru Bogor-Halim via Stasiun KCIC Halim yang mulai beroperasi efektif pada 20 Juni 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Damri meluncurkan rute layanan terbaru Bogor-Halim via Stasiun KCIC Halim yang mulai beroperasi efektif pada hari ini atau 20 Juni 2025.

Rute ini menghubungkan Botani Square Bogor, Stasiun KCIC Halim, dan Bandara Halim Perdanakusuma, memberikan akses langsung dan nyaman menuju bandara serta jalur kereta cepat.

Layanan ini beroperasi setiap hari, dengan jadwal keberangkatan dari Botani Square Bogor mulai pukul 03.00 hingga 17.00 WIB, sedangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma mulai pukul 07.00 hingga 20.00 WIB. Tarif yang ditawarkan sangat kompetitif, yaitu Rp90.000 per perjalanan guna memastikan perjalanan yang efisien.

“Peluncuran rute Bogor–Halim merupakan komitmen Damri dalam mendukung mobilitas masyarakat urban yang dinamis, sekaligus memperkuat konektivitas antarkota dan bandara. Kami berharap rute ini dapat menjadi solusi transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi para pelanggan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (20/6/2025).

Pelanggan dapat menikmati perjalanan tanpa repot, dengan jadwal yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan pagi hingga malam hari. Rute ini juga terintegrasi dengan layanan transportasi lain di Stasiun KCIC Halim, memudahkan akses ke berbagai destinasi utama di Jakarta dan sekitarnya.

Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui Damri Apps dan on the spot di titik keberangkatan awal dengan transaksi cashless via QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card.