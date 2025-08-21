Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ramai-Ramai Sentil Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit

Pemerintah dan BI menyoroti lambatnya lambat menurunkan suku bunga kredit meski BI Rate telah dipangkas.
Patricia Yashinta Desy Abigail,Dany Saputra
Patricia Yashinta Desy Abigail & Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:34
Share
Gubenur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (29/11/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Gubenur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (29/11/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Ringkasan Berita
  • Pemerintah dan Bank Indonesia menyoroti lambatnya perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit meskipun BI telah memangkas suku bunga acuan menjadi 5%.
  • Penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lambat karena transmisi kebijakan moneter ke penyaluran kredit terhambat oleh permintaan kredit yang lemah dan kehati-hatian bank dalam mengelola risiko.
  • Ekonom menilai pelonggaran suku bunga BI belum sepenuhnya efektif mendorong fungsi intermediasi perbankan, dengan pertumbuhan kredit melambat dan permintaan korporasi yang masih mengandalkan pendanaan internal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Bank Indonesia menyoroti keengganan perbankan menurunkan suku bunga kredit meski BI telah memangkas suku bunga acuan sejak tahun lalu.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu (20/8/2025) kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%.

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference, Rabu (20/8/2025). 

Kemudian, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility 25 bps menjadi 5,75%. 

Menurut Perry kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

Pemangkasan ini menjadi yang kedua kalinya berturut-turut setelah pada RDG Juli 2025, bank sentral juga menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%.

Baca Juga

Meskipun BI Rate dipangkas, Perry mengatakan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

"Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Agustus 2025 pada Rabu (20/8/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan jika melihat data-data terkini, transmisi suku bunga yang terjadi saat ini tidak secepat pada penurunan BI Rate sebelumnya. Meski demikian, kata Juda, terlihat data yang cukup menggembirakan meskipun belum kuat.

Salah satunya, suku bunga deposito perbankan turun dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025 atau susut 10 bps. Suku bunga kredit baru juga mengalami penurunan, khususnya untuk kredit korporasi, komersial, dan UMKM.

"Suku bunga kredit korporasi turun 27 bps dari 7,58% ke 7,31%, komersial 8,35% ke 8,26% atau 9 bps, dan UMKM turun 15 bps dari 11,01% pada Juni 2025 ke 10,86% Juli 2025," jelas Juda.

Dia juga menyebutkan, jika dilihat dari kelompok bank, bank BUMN, BPD, dan KCBA atau bank asing telah kompak menurunkan suku bunga kredit. Sementara, bank umum swasta nasional (BUSN) masih mengalami kenaikan suku bunga kredit.

"Dengan adanya penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut hari ini, kemudian likuiditas yang masih sangat tinggi, dan ekspansi pemerintah yang lebih cepat pada semester II, kami optimis apa yang kita lakukan, baik konteks BI rate maupun penyediaan likuiditas akan tertransmisi lebih baik pada semester II/2025," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan agar perbankan juga mengikuti langkah Bank Indonesia agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi maksimal.

"Bagus lah buat ekonomi [penurunan BI Rate ke 5,00%]. Harapannya transmisi ke perbankan bisa lebih cepat, sehingga suku bunga perbankan juga bisa turun," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

BI Sentil Bank

Bank sentral juga menyoroti perilaku perbankan yang masih cenderung menempatkan kelebihan likuiditas pada instrumen surat berharga ketimbang memperkuat penyaluran kredit ke sektor riil.

Perry mengatakan longgarnya likuiditas perbankan didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang naik 7% year-on-year pada Juli 2025, sejalan dengan ekspansi keuangan pemerintah. Namun, penyaluran kredit belum berjalan optimal karena pelaku usaha masih menahan permintaan pembiayaan.

“Perbankan lebih memilih menempatkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen surat-surat berharga,” ujar Perry, Rabu (20/8/2025).

Dia pun menilai kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Juli tahun ini, pertumbuhan kredit perbankan kembali melambat yaitu sebesar 7,03% YoY, lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,77% YoY.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail & Dany Saputra
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Lo Kheng Hong untuk Saham BBRI
Premium
30 menit yang lalu

Ekspektasi Lo Kheng Hong untuk Saham BBRI

Aksi Komisaris dan Direksi Borong Saham PTRO Usai Akuisisi 51% Grup Hafar
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Komisaris dan Direksi Borong Saham PTRO Usai Akuisisi 51% Grup Hafar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun

Saham Bank Kompak Terkoreksi setelah BI Rate Turun

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Pemangkasan BI Rate Jadi Katalis IHSG Menuju 8.000, Cek Saham BBTN, ARTO & TAPG

Pemangkasan BI Rate Jadi Katalis IHSG Menuju 8.000, Cek Saham BBTN, ARTO & TAPG

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

BI Rate Turun Lagi, Ekonom Nilai Bank Sentral Berada di Jalur Pro Growth

BI Rate Turun Lagi, Ekonom Nilai Bank Sentral Berada di Jalur Pro Growth

DJPb: Realisasi Penyaluran KUR di Sumbar Capai 54% hingga Juli 2025

DJPb: Realisasi Penyaluran KUR di Sumbar Capai 54% hingga Juli 2025

Penyaluran KUR di Wilayah Kerja KPPN Malang Tembus Rp3,28 Triliun

Penyaluran KUR di Wilayah Kerja KPPN Malang Tembus Rp3,28 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini
Transportasi & Logistik
39 menit yang lalu

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini

Ramai-Ramai Sentil Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit
Ekonomi
1 jam yang lalu

Ramai-Ramai Sentil Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI
Manufaktur
2 jam yang lalu

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

Simak Cara Dapat Diskon 40% Naik Damri Khusus Pekerja Bandara Soetta
Transportasi & Logistik
3 jam yang lalu

Simak Cara Dapat Diskon 40% Naik Damri Khusus Pekerja Bandara Soetta

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR
Ekonomi Global
3 jam yang lalu

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini