Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini

IPC Terminal Petikemas menerapkan Terminal Booking System di Tanjung Priok untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung target operasional 2025.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:21
Share
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal 2 IPC Petikemas pada Rabu (20/8/2025)./RMA
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal 2 IPC Petikemas pada Rabu (20/8/2025)./RMA
Ringkasan Berita
  • IPC Terminal Petikemas menerapkan Terminal Booking System (TBS) untuk mengatur jadwal kedatangan truk, mengurangi penumpukan, dan meningkatkan efisiensi operasional di Pelabuhan Tanjung Priok.
  • Transformasi digital melalui TOS Nusantara dilakukan untuk mempercepat, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses layanan bagi pengguna jasa.
  • Inisiatif strategis hingga 2025 mencakup penerapan Join Gate, pembangunan Container Scanner, dan peningkatan kompetensi SDM untuk mencapai target trafik petikemas dan pendapatan yang telah ditetapkan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), anak usaha subholding Pelindo Terminal Petikemas, terus berbenah pasca kemacetan horor di Tanjung Priok April lalu. IPC TPK mulai menerapkan Terminal Booking System (TBS) untuk mengatur jadwal kedatangan truk di area kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain bagian dari evaluasi, penerapan sejumlah inovasi ini juga demi mengejar target pertumbuhan kinerja operasional perusahaan.

Dengan sistem ini, penumpukan di pelabuhan dapat dikurangi, efisiensi operasional meningkat, waktu tunggu truk berkurang, serta konsumsi bahan bakar dan polusi ditekan.

“Selain TBS, IPC TPK juga mengembangkan berbagai inovasi digital, melalui TOS Nusantara yang mengintegrasi data pergerakan petikemas di bawah Pelindo Terminal Petikemas. Transformasi digital ini ditujukan agar layanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses pengguna jasa,” kata Direktur Utama IPC TPK, Guna Mulyana, dalam paparan media di Jakarta, Rabu (20/8).

Pada 2025 IPC TPK menjalankan inisiatif strategis seperti Penerapan Join Gate, Pembangunan Container Scanner, Standarisasi Operasi (Planning and Control), Implementasi sistem TOS Nusantara, Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM serta Optimalisasi Aset.

Inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target trafik petikemas sebesar 3.504.423 TEUs dan pendapatan Rp2,9 triliun pada 2025.

Baca Juga

IPC TPK menghadapi tantangan untuk menjaga Yard Occupancy Ratio (YOR) di bawah 65% di Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai kebijakan otoritas pelabuhan. Pembatasan YOR ini bertujuan mencegah penumpukan antrian truk petikemas yang dapat menghambat arus barang.

“Kami akan terus berfokus pada peningkatan layanan, membuka layanan tambahan rute, serta digitalisasi sehingga pelabuhan semakin efisien,” ujarnya.

SM Operasi IPCTPK Rudi Dwinanda menerangkan kini IPC TPK menerapkan standar waktu truk peti kemas berada di terminal pelabuhannya mesti di bawah 60 menit.

"Ada beberapa hal yang kami buat mulai dari membuat tim gabungan antara seluruh entitas terminal yang berada di wilayah Tanjung Priuk untuk berkoordinasi dan mengelola kawasan terhadap kedatangan truk-truk yang datang ke area Tanjung Priuk," terangnya.

Kemudian, bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, IPC TPK juga menerapkan TBS, yang menjadi salah satu langkah juga komitmennya. Melalui layanan ini, pemilik truk setelah melakukan pemesanan dapat memasukkan pula perkiraan jadwal kedatangan truknya, sehingga seluruh truk yang menuju maupun berada di terminal Pelabuhan dapat diketahui jumlahnya secara pasti.

"Kami menambahkan jam booking kedatangan, itu aja. Dan itu durasinya masih di 8 jam, jadi ketika mereka datang sesuai dengan booking di rentang 8 jam itu itu ada keterangan mereka on time," tuturnya.

IPC TPK juga kini menerapkan standar pelayanan maksimal 60 menit bagi truk yang sudah ada di dalam terminal. Pengawasannya pun dilakukan secara real time.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rinaldi Mohammad Azka
Editor : Rinaldi Mohammad Azka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Lo Kheng Hong untuk Saham BBRI
Premium
30 menit yang lalu

Ekspektasi Lo Kheng Hong untuk Saham BBRI

Aksi Komisaris dan Direksi Borong Saham PTRO Usai Akuisisi 51% Grup Hafar
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Komisaris dan Direksi Borong Saham PTRO Usai Akuisisi 51% Grup Hafar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Efisiensi Logistik Nasional, JICT Terapkan Terminal Booking System

Efisiensi Logistik Nasional, JICT Terapkan Terminal Booking System

Kapal BYD Zhengzhou Perdana Bersandar di Tanjung Priok, Mampu Angkut 7.000 Mobil Listrik

Kapal BYD Zhengzhou Perdana Bersandar di Tanjung Priok, Mampu Angkut 7.000 Mobil Listrik

Kinerja PTP Nonpetikemas Tanjung Priok Moncer Semester I/2025, Simak Detailnya

Kinerja PTP Nonpetikemas Tanjung Priok Moncer Semester I/2025, Simak Detailnya

Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

Soal Wacana Pemindahan Bongkar Muat Priok ke Patimban, Menhub Bilang Begini

Soal Wacana Pemindahan Bongkar Muat Priok ke Patimban, Menhub Bilang Begini

Kepala Syahbandar Ungkap Penyebab Utama Kemacetan di Tanjung Priok

Kepala Syahbandar Ungkap Penyebab Utama Kemacetan di Tanjung Priok

Importir Mengaku Boncos Akibat Kemacetan Tanjung Priok dan Ketidakpastian Aturan

Importir Mengaku Boncos Akibat Kemacetan Tanjung Priok dan Ketidakpastian Aturan

OPINI : Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

OPINI : Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini
Transportasi & Logistik
39 menit yang lalu

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini

Ramai-Ramai Sentil Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit
Ekonomi
1 jam yang lalu

Ramai-Ramai Sentil Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI
Manufaktur
2 jam yang lalu

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

Simak Cara Dapat Diskon 40% Naik Damri Khusus Pekerja Bandara Soetta
Transportasi & Logistik
3 jam yang lalu

Simak Cara Dapat Diskon 40% Naik Damri Khusus Pekerja Bandara Soetta

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR
Ekonomi Global
3 jam yang lalu

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

2

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

3

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini