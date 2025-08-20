Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IPC TPK Targetkan Kelola 3,5 Juta TEUs Peti Kemas Tahun Ini

IPC TPK menargetkan kelola 3,5 juta TEUs peti kemas pada 2025, dengan pendapatan Rp2,9 triliun. Fokus pada peningkatan arus di luar Jawa dan konektivitas rute baru.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 14:48
Share
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal 2 IPC Petikemas pada Rabu (20/8/2025)./RMA
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal 2 IPC Petikemas pada Rabu (20/8/2025)./RMA
Ringkasan Berita
  • IPC TPK menargetkan pengelolaan 3,5 juta TEUs peti kemas pada 2025 dengan pendapatan Rp2,9 triliun, didorong oleh pertumbuhan di luar Jawa terutama Sumatera.
  • Pada Januari-Juli 2025, IPC TPK mencatat peningkatan arus peti kemas sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya, dengan peningkatan signifikan di beberapa area terminal.
  • Perusahaan memperkuat konektivitas dengan menambah 23 rute pelayaran baru dalam tiga tahun terakhir dan menjalankan program keberlanjutan melalui elektrifikasi dan digitalisasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), anak usaha subholding Pelindo Terminal Petikemas, menargetkan arus peti kemas di pelabuhannya mencapai 3,5 juta TEUs (twenty foot equivalent unit) pada 2025.

Direktur Utama IPC TPK, Guna Mulyana, menerangkan target arus peti kemas di IPC TPK dapat mencapai 3.504.423 TEUs. Target tersebut dengan asumsi arus peti kemas bulanan mencapai 300.000 TEUs, sehingga dikalikan setahun dapat melampaui jumlah tersebut. Dengan target pendapatan Rp2,9 triliun pada 2025.

"Target ini terutama karena yang itu yang sangat sedang bertumbuh itu adalah di luar Jawa. Itu sejalan dengan panen karena luar Jawa kami yang ada di Sumatera itu sangat tergantung kepada komoditas," jelasnya saat media gathering di Museum Maritim Indonesia, Rabu (20/8/2025).

Pada periode Januari-Juli 2025, IPC TPK mencatat kinerja positif. Arus petikemas tercatat 2.009.185 TEUs. Capaian tersebut meningkat 15% dibanding periode yang sama di tahun 2024 sebesar 1.749.093 TEUs.

Peningkatan ini terjadi di sebagian besar Area Terminal IPC TPK meliputi Area Tanjung Priok secara keseluruhan meningkat 15,8%, Area Panjang mencatat peningkatan 31,1%, Area Palembang mengalami peningkatan 4%, Area Teluk Bayur meningkat 17,9% dan Area Pontianak mencatat peningkatan 6,8%.

IPC TPK Targetkan Kelola 3,5 Juta TEUs Peti Kemas Tahun Ini

Baca Juga

Direktur Utama IPC Terminal Petikemas, Guna Mulyana./RMA

Adapun peningkatan kinerja pada Juli 2025 di IPC TPK dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa komoditas di antaranya meningkatnya jumlah ekspor komoditas kopi sebesar 311% dan impor animal food supplement dari wilayah Lampung sebesar 405%, meningkatnya jumlah ekspor karet sebesar 122% dari wilayah Sumatera Selatan serta meningkatnya volume petikemas domestik dari dan ke Pontianak sebesar 24% dibanding bulan sebelumnya.

Selain kinerja operasi, perusahaan juga memperkuat konektivitas dengan membuka rute pelayaran baru. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 23 rute tambahan domestik dan internasional, termasuk ke China, Rusia, Oman, hingga Papua Nugini. Tahun ini, rute baru kembali dibuka melalui kerja sama dengan Marsa Ocean Shipping, Meratus Line, Indo Container Line, dan MSC Line.

“Konektivitas dan mempercepat port stay menjadi kunci agar dapat memangkas biaya logistik, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun ekspor,” kata Guna Mulyana.

Sejalan dengan agenda keberlanjutan, IPC TPK menjalankan program elektrifikasi peralatan bongkar muat, mengoptimalkan digitalisasi untuk menekan emisi, standardisasi fungsi p&c di seluruh area kerja dan memperluas area hijau di terminal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rinaldi Mohammad Azka
Editor : Rinaldi Mohammad Azka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi
Premium
12 menit yang lalu

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance
Premium
43 menit yang lalu

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini

Pasca Kemacetan Tanjung Priok, IPC Terminal Petikemas Lakukan Hal Ini

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Pelindo Catatkan Pertumbuhan Kinerja

Pelindo Catatkan Pertumbuhan Kinerja

Pelindo Terapkan Sistem Pembayaran Terintegrasi di Pelabuhan SBP Tanjungpinang

Pelindo Terapkan Sistem Pembayaran Terintegrasi di Pelabuhan SBP Tanjungpinang

OPINI : Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

OPINI : Menimbang Langkah Mitigasi Kemacetan Tanjung Priok

Pelindo Beri Kompensasi Imbas Kemacetan Tanjung Priok ke Pengemudi & Pemilik Kargo

Pelindo Beri Kompensasi Imbas Kemacetan Tanjung Priok ke Pengemudi & Pemilik Kargo

Kupon 7,75% hingga 10,75%, Obligasi BCA, PLN, Medco Cs Jatuh Tempo

Kupon 7,75% hingga 10,75%, Obligasi BCA, PLN, Medco Cs Jatuh Tempo

Over IDR40 Trillion in Jumbo Bonds from BBRI, MEDC, MDKA Set to Mature in Q3

Over IDR40 Trillion in Jumbo Bonds from BBRI, MEDC, MDKA Set to Mature in Q3

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penggunaan QRIS di China Masuki Tahap Uji Coba, Ini Bedanya dengan Jepang
Ekonomi
28 detik yang lalu

Penggunaan QRIS di China Masuki Tahap Uji Coba, Ini Bedanya dengan Jepang

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut
Ekonomi
5 menit yang lalu

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump
Ekonomi Global
18 menit yang lalu

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya
Transportasi & Logistik
29 menit yang lalu

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

Suku Bunga BI Turun, Pengembang Pede Penjualan Properti Bisa Terkerek
Properti
38 menit yang lalu

Suku Bunga BI Turun, Pengembang Pede Penjualan Properti Bisa Terkerek

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga