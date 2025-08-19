Bisnis Indonesia Premium
Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Sumut dan BPS untuk mewujudkan Satu Data yang akurat dan terpadu guna mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:33
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Kota Medan, Selasa (19/8).
Ringkasan Berita
  • Gubernur Sumut menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumut dan BPS untuk pengelolaan Satu Data guna mendukung kebijakan pembangunan daerah.
  • Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu, yang akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
  • BPS Sumut telah mengembangkan aplikasi Satu Data bersama Dinas Kominfo Sumut untuk memudahkan akses data penting seperti penerima Bansos dan infrastruktur.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebutkan sinergitas pengelolaan Satu Data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut adalah keharusan.

Sebab data dan informasi statistik sangat penting, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (19/8/2025). Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumut dengan Kepala BPS Sumut, terkait Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, baru-baru ini.

"Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan upaya untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standar data yang seragam, metadata yang jelas, serta keterpaduan antar-perangkat daerah," ucapnya. Hal itu dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah daerah dan BPS di daerah.

Penerapan kebijakan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Dengan data yang valid dan terintegrasi, proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.

Sementara, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan seluruh kepala BPS di Provinsi Sumut. Pada pertemuan itu, akan menyinkronkan serta menyelaraskan program Satu Data, termasuk untuk Provinsi Sumut.

"Kami sudah bangun aplikasinya dengan berkolaborasi bersama Dinas Kominfo Sumut sebagai Walidata. Nantinya semua data bisa diakses melalui program Satu Data, seperti data penerima Bansos, kesehatan, termasuk data infrastruktur," ucapnya.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Effendy Pohan, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta pimpinan BPS Sumut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

# Hot Topic

