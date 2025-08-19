Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Sri Mulyani menargetkan pajak dari orang super kaya dan konglomerasi dalam RAPBN 2026 untuk meningkatkan penerimaan pajak hingga Rp2.347,7 triliun.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 11:27
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan membidik pajak dari kelompok orang super kaya alias high wealth individual dan wajib pajak grup atau konglomerasi.

Upaya itu menjadi strategi insentifikasi kepatuhan dari wajib pajak, seiring rencana pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.347,7 triliun pada tahun depan atau naik 13,5% dari outlook APBN 2025.

Dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menyebutkan rencana akan memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan dari wajib pajak dengan penghasilan besar.

Dengan demikian, jenis pajak penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan naik 15,7% dari Rp997,5 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp1.154,1 triliun (RAPBN 2026). Kenaikan target PPh nonmigas itu menjadi yang tertinggi di antara jenis pajak lain dalam RAPBN 2026.

“Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, proyeksi perekonomian tahun 2026, dan optimalisasi kebijakan teknis perpajakan seperti kegiatan joint program serta peningkatan intensitas pengawasan dengan fokus kepada Wajib Pajak Grup dan High Wealth Individual, penerimaan PPh Nonmigas dalam RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.154.127,0 miliar,” tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).

Pemerintah mencatat, penerimaan PPh nonmigas mencatat tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Pada 2021, penerimaan PPh Nonmigas naik 14,8%, berlanjut dengan lonjakan 43,0% pada 2022.

Baca Juga

Tren itu berlanjut hingga 2023 (7,8%) dan 2024 (0,4%), meski laju pertumbuhan lebih moderat. Sementara pada 2025, pemerintah memproyeksi penerimaan PPh nonmigas hanya sebesar 0,1%.

Adapun PPh nonmigas menjadi jenis pajak yang kerap menjadi penyumbang tertinggi kas negara, begitu juga pada tahun depan.

Perinciannya, dalam RAPBN 2026, target PPh nonmigas sebesar Rp1.154,1 triliun; PPh migas Rp55,2 triliun; pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,3 triliun; pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun; serta pajak lainnya Rp126,9 triliun.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku bahwa pihaknya akan fokus melakukan reformasi internal agar target penerimaan pajak pada tahun depan bisa tercapai.

Reformasi internal itu, sambungnya, akan diarahkan pada penguatan administrasi dan penegakan hukum. Caranya, Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

Selain itu, intensifikasi pertukaran data akan ditingkatkan melalui perluasan kolaborasi, tidak hanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian ESDM.

Menurutnya, akurasi dan ketepatan waktu data menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan, menutup celah penghindaran pajak, dan menekan praktik ekonomi bayangan (shadow economy) maupun aktivitas ilegal.

“Dengan data yang akurat dan timing yang tepat, peluang untuk enforcement yang lebih baik akan terbuka,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak
Premium
17 menit yang lalu

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally
Premium
1 jam yang lalu

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kapan Pembukaan Seleksi CPNS 2026? Ini Kata Sri Mulyani

Kapan Pembukaan Seleksi CPNS 2026? Ini Kata Sri Mulyani

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Sri Mulyani Tutup Kolom Komentar Instagram Sejak Akhir Juli, Ada Apa?

Sri Mulyani Tutup Kolom Komentar Instagram Sejak Akhir Juli, Ada Apa?

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu

Kemendagri Heran Harga Beras Makin Mahal Meski Ada Operasi Pasar Bulog

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi
Pajak
19 menit yang lalu

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South
Ekonomi Global
23 menit yang lalu

Perang Tarif Trump Percepat Ekspansi China ke Global South

Subsidi Listrik 2026 Melonjak jadi Rp104,6 Triliun, Ini Sebabnya
Energi & Tambang
27 menit yang lalu

Subsidi Listrik 2026 Melonjak jadi Rp104,6 Triliun, Ini Sebabnya

SoftBank Suntik US$2 Miliar ke Intel, Perkuat Ambisi AI Global
Ekonomi Global
29 menit yang lalu

SoftBank Suntik US$2 Miliar ke Intel, Perkuat Ambisi AI Global

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

Bulog- Bapanas Fokus Amankan Beras, Dapat Anggaran Rp22,73 Triliun

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan