Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Baru Rp10 Triliun dari APBN 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) menyerap Rp10,3 triliun dari APBN 2025 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:40
Share
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana jumpa pers mengenai perkembangan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana jumpa pers mengenai perkembangan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap serapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp10,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, dari anggaran yang terserap itu telah menjangkau 20 juta penerima manfaat MBG, baik dari siswa, ibu hamil/menyusui dan balita.

Adapun hingga saat ini, Dadan mengeklaim BGN telah memiliki 5.905 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi.

“Badan Gizi sampai hari ini kami baru menyerap Rp10,3 triliun uang yang dianggarkan dari Rp71 triliun, belum ada menyentuh yang di-standby-kan Rp100 triliun,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Namun, Dadan menargetkan BGN hanya akan menyerap Rp50 triliun dari alokasi tambahan Rp100 triliun di akhir 2025. Adapun di sisa tahun ini, BGN tengah mengoptimalkan untuk menyerap anggaran APBN 2025 senilai Rp71 triliun.

“Mungkin akan kami serap hanya Rp50 triliun tapi kami sekarang sedang menyerap untuk yang Rp71 triliun,” tuturnya.

Baca Juga

Dadan menuturkan dana MBG yang terserap akan terus meningkat ke depan, seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat.

Adapun, pada September 2025, BGN menargetkan untuk membentuk setidaknya 10.000 SPPG. Dengan begitu, dana yang bakal diserap BGN adalah Rp10 triliun setiap bulan.

BGN kembali menargetkan akan memiliki 30.000 SPPG pada November 2025, sehingga pihaknya akan menyedot anggaran Rp25 triliun per bulan. Dengan kata lain, penyerapan anggaran MBG akan sejalan dengan penambahan jumlah penerima manfaat.

“Kalau 82,9 juta sudah menerima manfaat di akhir November atau Desember, maka Januari itu setiap hari Badan Gizi akan mengeluarkan Rp1,2 triliun setiap hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa Kepala Negara RI menginginkan percepatan program MBG hingga 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun ini.

Untuk itu, BGN menargetkan bakal merampungkan seluruh infrastruktur di akhir Oktober atau awal November, sehingga seluruh penerima manfaat bisa menerima manfaat di akhir November.

Dalam alokasi anggaran MBG, mayoritas diperuntukkan untuk membeli bahan baku sebanyak 85%. Dari sana, bahan baku yang berasal dari produk pertanian mencapai 95%.

Dengan begitu, sambung dia, program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto secara tidak langsung akan memajukan dunia pertanian.

“Dan saya berharap akan terjadi mobilisasi massa anak muda dari kota ke desa-desa karena pasti akan membutuhkan tenaga kerja di desa-desa untuk membangun pertanian,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
44 menit yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
1 jam yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

Anggaran MBG 2026 Naik jadi Rp335 Triliun, Ganjar: Jangan Ada Potensi Kecurangan!

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

Bos BGN Ungkap Alasan Anggaran MBG Melonjak jadi Rp335 Triliun dalam RAPBN 2026

Bos BGN Ungkap Alasan Anggaran MBG Melonjak jadi Rp335 Triliun dalam RAPBN 2026

Deretan Klaim Prabowo Soal MBG: Tingkatkan Prestasi hingga Angka Kehadiran Anak di Sekolah

Deretan Klaim Prabowo Soal MBG: Tingkatkan Prestasi hingga Angka Kehadiran Anak di Sekolah

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar
Jasa & Niaga
10 menit yang lalu

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU
Infrastruktur
14 menit yang lalu

Tok! Pemerintah Tak Lagi Kucurkan APBN ke Proyek Tol Skema KPBU

Mentan Klaim RI Bisa Swasembada Beras Tahun Ini, Asal…
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu

Mentan Klaim RI Bisa Swasembada Beras Tahun Ini, Asal…

Mayoritas Fraksi di DPR Pertanyakan Alasan Prabowo Pangkas Dana Transfer Daerah
APBN
34 menit yang lalu

Mayoritas Fraksi di DPR Pertanyakan Alasan Prabowo Pangkas Dana Transfer Daerah

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo
Infrastruktur
38 menit yang lalu

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?