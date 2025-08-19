Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

Tantangan optimalkan dana haji Rp188,86 triliun pada 2025 meliputi koordinasi kelembagaan, investasi konservatif, dan kurangnya roadmap nasional.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 16:35
Share
Jemaah melakukan tawaf di area kabah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (26/5/2025). Bisnis/Reni Lestari.
Jemaah melakukan tawaf di area kabah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (26/5/2025). Bisnis/Reni Lestari.
Ringkasan Berita
  • Optimalisasi dana haji di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan, dengan target pengelolaan mencapai Rp188,86 triliun pada 2025.
  • Investasi dana haji saat ini didominasi sektor konservatif, sementara ada dorongan untuk mengarahkannya ke sektor riil yang berdampak tinggi seperti real estat halal dan energi bersih.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— Penasihat Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) mengemukakan sejumlah tantangan mengoptimalkan dana kelolaan haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun pada 2025.

Profesor Murniati Mukhlisin, penasihat CSED-INDEF menyampaikan dana haji dan umrah yang dikelola Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. Namun, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan dinilai masih menghambat optimalisasi dana haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2025.

Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umrah, termasuk travel, katering, logistik, hingga UMKM, sangat bergantung pada tata kelola dana ini. Namun, investasi dana haji masih didominasi sektor konservatif, seperti deposito syariah, dengan imbal hasil yang relatif rendah.

“Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi defisit pembiayaan operasional penyelenggaraan haji yang pada 2024 tercatat Rp7,5 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

CSED-INDEF menyoroti lemahnya koordinasi kelembagaan akibat tumpang tindih peran antara Kementerian Agama, BPKH, dan operator haji. Selain itu, belum adanya roadmap nasional haji dan umrah hingga 2045 juga dinilai membuat arah pengelolaan dana dan pelayanan haji tidak terintegrasi.

“Investasi dana haji perlu diarahkan ke sektor riil yang berdampak tinggi, seperti real estat halal, rumah sakit syariah, dan energi bersih,” jelasnya.

Baca Juga

Pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk lembaga setingkat kementerian yang mengintegrasikan kebijakan regulasi, pelayanan, dan pengelolaan dana haji

Murniati Mukhlisin juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah. Hal ini penting karena menuntut peningkatan akuntabilitas publik.

“Selama ini, informasi yang diberikan kepada publik bersifat terbatas dan teknokratik, sulit dipahami oleh masyarakat awam. Padahal dana haji bukan milik negara ataupun lembaga, melainkan milik jutaan rakyat Muslim yang mempercayakan pengelolaannya dengan penuh harap dan iman. Keterbukaan informasi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi,” ujarnya.

Menurutnya, karut-marut penyelenggaraan haji tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Pemerintah harus benar-benar serius dalam pengelolaan melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH). Dengan dibatalkannya kuota haji Furoda pada 2025 bagi Indonesia bisa dibilang sebagai kegagalan pemerintah.

“Kuncinya memang terletak pada kemampuan negosiasi, terutama untuk haji dan umrah harus lebih kuat. Dengan adanya BP Haji, ada harapan besar bahwa tingkat negosiasi haji dan umrah akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Industrial Areas Growing Fairer
Premium
25 menit yang lalu

Industrial Areas Growing Fairer

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
1 jam yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

Danantara Kawal Proyek Kampung Haji, Bidik Aset Strategis di Makkah

Danantara Kawal Proyek Kampung Haji, Bidik Aset Strategis di Makkah

Program Tabungan Haji Berhadiah Umrah

Program Tabungan Haji Berhadiah Umrah

BSI Buru Dana Murah Lewat Tabungan Haji

BSI Buru Dana Murah Lewat Tabungan Haji

Menag Nasaruddin: Kemenag Bakal Fokus ke Tugas Lain Usai Tak Urusi Haji

Menag Nasaruddin: Kemenag Bakal Fokus ke Tugas Lain Usai Tak Urusi Haji

Kepala BPH Minta Segera Emban Kewenangan Haji, Ini Kata Menag

Kepala BPH Minta Segera Emban Kewenangan Haji, Ini Kata Menag

RUU Haji dan Umrah, Komisi VIII Menunggu Surat dari Prabowo

RUU Haji dan Umrah, Komisi VIII Menunggu Surat dari Prabowo

Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah jadi Usul Inisiatif DPR

Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah jadi Usul Inisiatif DPR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh
Transportasi & Logistik
6 menit yang lalu

Sebanyak 424.917 Orang Manfaatkan Tarif Rp80 LRT, MRT, dan Whoosh

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?
Pajak
6 menit yang lalu

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025
Jasa & Niaga
20 menit yang lalu

Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi
Jasa & Niaga
26 menit yang lalu

MBG Sedot 44% Anggaran Pendidikan, Bos BGN Beri Klarifikasi

Pasokan Gas Industri Seret, Pengamat Sarankan Pembentukan Agregator
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Pasokan Gas Industri Seret, Pengamat Sarankan Pembentukan Agregator

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Cekak, Program 3 Juta Rumah Prabowo Sulit Tercapai di 2026

2

Wisatawan Bawa Aset Bitcoin Cs Dapat Ditukar ke Baht di Thailand, Uji Coba 18 Bulan

3

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PKP Rp10,9 Triliun untuk Program Perumahan

4

Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Naik Drastis, Capai Rp24,9 Triliun

5

Demi Program Prioritas, Apa Saja yang Dikorbankan Prabowo dalam RAPBN 2026?