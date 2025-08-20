Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hati-hati Modus Mark Up Anggaran MBG Makin Marak

Presiden Prabowo alokasikan Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RAPBN 2026, targetkan 82,9 juta penerima. Risiko markup anggaran terdeteksi.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 07:00
Share
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 10 Februari 2025. Dok Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 10 Februari 2025. Dok Setpres RI
Ringkasan Berita
  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan balita.
  • Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan 75% dari anggaran MBG untuk intervensi makan bergizi, dengan 95% bahan baku berasal dari produk pertanian lokal.
  • BGN menemukan kasus markup anggaran oleh mitra dalam program MBG, namun tindakan tersebut segera terungkap dan mitra diwajibkan mengembalikan kelebihan dana sesuai harga referensi pasar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran jumbo untuk program ini pun menuai polemik. 

Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Senin (18/8/2025), program unggulan pemerintah ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Anggaran bernilai jumbo ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta peserta, baik siswa, para siswa, ibu hamil/menyusui, dan balita. Anggaran tersebut melonjak dibandingkan alokasi 2025 senilai Rp171 triliun.

“Makanan yang disajikan dalam program ini [MBG] dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat, serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal,” demikian yang dikutip dari dokumen tersebut.

Pemerintah mengeklaim komposisi makanan kepada setiap kelompok sasaran memperhatikan kecukupan energi dan gizi sesuai umur dan jenis kelamin penerima MBG.

“Makanan yang diberikan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap,” tambahnya.

Baca Juga

Komposisi Alokasi Anggaran MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan komposisi anggaran Program MBG senilai Rp335 triliun yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan mayoritas anggaran yang akan diterima oleh BGN dalam program MBG 2026 untuk mengintervensi makan bergizi.

“Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75% itu untuk intervensi makan bergizi, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” kata Dadan dalam Talkshow Potret 1 Tahun BGN di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran jumbo itu, sekitar Rp1,2 triliun per hari atau Rp25 triliun per bulan pada 2026 akan digunakan untuk mengintervensi penyediaan MBG yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa sebanyak 95% pemenuhan bahan baku untuk MBG berasal dari produk pertanian, sehingga pelaksanaan program ini diharapkan akan mendorong sektor pertanian di Tanah Air.

“Dan untuk dana Rp335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan bergizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan, karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta,” terangnya.

Di samping itu, anggaran jumbo senilai Rp335 triliun itu akan digunakan untuk mendukung manajemen operasional, termasuk gaji pegawai BGN. Anggaran ini juga mencakup digitalisasi data penerima manfaat MBG. Dalam hal ini, BGN menginginkan agar setiap penerima manfaat terdata dalam sistem.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Arah BlackRock Cs dan Petinggi Amman Mineral di Saham AMMN
Premium
12 menit yang lalu

Beda Arah BlackRock Cs dan Petinggi Amman Mineral di Saham AMMN

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun

Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini

PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik

Menkeu Bessent Sebut Pendapatan dari Tarif Trump Akan Dipakai untuk Lunasi Utang AS
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Menkeu Bessent Sebut Pendapatan dari Tarif Trump Akan Dipakai untuk Lunasi Utang AS

Hati-hati Modus Mark Up Anggaran MBG Makin Marak
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Hati-hati Modus Mark Up Anggaran MBG Makin Marak

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak
Ekonomi Global
2 jam yang lalu

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil
Jasa & Niaga
8 jam yang lalu

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

5

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Peluang Akuisis Bank Syariah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Mimpi Swasembada Energi & Tantangan Berat Kejar Target Lifting 2026

5

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi