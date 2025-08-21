Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

Sri Mulyani klarifikasi bahwa program MBG hanya menyedot 29,5% dari anggaran pendidikan 2026, bukan 44,2%, dengan total anggaran Rp335 triliun.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 20:31
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah program makan bergizi gratis alias MBG menyedot 44,2% dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun.

Sri Mulyani mengakui bahwa anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun pada tahun depan, seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026. Kendati demikian, alokasi anggaran itu tidak semuanya berasal dari dana pendidikan.

"Yang dikategorikan anggaran pendidikan karena penerimanya adalah para siswa, itu adalah sebesar Rp223,6 triliun. Jadi tidak seluruh Rp335 triliun adalah anggaran pendidikan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

Dengan demikian, program MBG menyedot 29,5% dari total anggaran pendidikan pada 2026—bukan 44,2%. Sementara itu, porsi anggaran MBG lainnya berasal dari anggaran kesehatan sebesar Rp24,7 triliun.

Total anggaran kesehatan dalam RAPBN 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp244 triliun. Artinya, program MBG menyedot 10,1% dari total anggaran kesehatan pada tahun depan.

Kemudian, Rp19,7 triliun akan digunakan untuk fungsi ekonomi. Hanya saja, Sri Mulyani tidak menjelaskan fungsi ekonomi yang dimaksud.

Baca Juga

Sedangkan sisa Rp67 triliun akan masuk ke dana cadangan atau below the line. Menurut Sri Mulyani, dana cadangan yang mencapai 20% dari total anggaran MBG itu untuk memastikan azas kehati-hatian dan efektivitas apabila terjadi hal tak terduga.

Adapun target sasaran penerima manfaat program MBG pada tahun depan mencapai 82,9 juta orang. 71,9 juta di antara merupakan siswa santri, dan sisanya adalah ibu hamil/menyusui serta balita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol
Premium
27 menit yang lalu

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project
Premium
57 menit yang lalu

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

BI Kepri: MBG Buka Lapangan Kerja Baru dan Tingkatkan Produktivitas UMKM

BI Kepri: MBG Buka Lapangan Kerja Baru dan Tingkatkan Produktivitas UMKM

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran 'Dicaplok' MBG

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Mitra MBG Gelembungkan Anggaran, Lebih Tinggi dari Harga Pasar

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran
Transportasi & Logistik
19 menit yang lalu

Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET
Jasa & Niaga
19 menit yang lalu

Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah
Jasa & Niaga
25 menit yang lalu

Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani
Ekonomi
26 menit yang lalu

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik 'Nganggur'
Manufaktur
37 menit yang lalu

Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik 'Nganggur'

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

5

Sektor Manufaktur Masih Memble, Insentif Pajak Dinilai Salah Sasaran

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

5

Sektor Manufaktur Masih Memble, Insentif Pajak Dinilai Salah Sasaran