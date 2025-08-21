Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

Sri Mulyani menaikkan anggaran kesejahteraan guru dalam RAPBN 2026 dari Rp179 T ke Rp275 T untuk gaji, tunjangan, dan penguatan kompetensi.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:24
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 'merevisi' alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam RAPBN 2026, yang awalnya Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun.

Sebelumnya, dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada Jumat (15/8/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa "untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.

Menariknya setelah terjadi polemik, dalam rapat paripurna DPR dan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis (21/8/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa "alokasi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan, dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai Rp274,7 triliun."

Artinya, ada perbedaan nominal alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, dosen, tenaga yang disampaikan oleh bendahara negara itu dalam selang waktu sepekan. Ketika dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman, nominal yang benar ada Rp274,7 triliun.

"Alokasi untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam RAPBN 2026 sebesar Rp274,7 triliun. Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah," ujar Luky kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025).

Adapun total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Kementerian Keuangan membagi anggaran pendidikan itu ke empat kelompok besar.

Baca Juga

Pertama, transfer ke daerah (TKD) untuk pendidikan sebesar Rp253,4 triliun. Menurut paparan Sri Mulyani, TKD itu bertujuan untjk tunjangan guru, BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.

Kedua, untuk belanja kementerian/lembaga pendidik sebesar Rp243,9 triliun. Alokasi ini dimanfaatkan Kemnedikdasmen, Kemendiktidaintek, Kemenag, Kemen PU, dan Kemensosnuntjk revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.

Ketiga, untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp223,6 triliun. Alokasi ini dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional, yang ditujukan oleh 71,9 juta siswa dan santri.

Keempat, untuk pembiayaan Rp37 triliun. Pembiayaan melalui LPDP untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 PTNBH yang sudah ada dan 2 PTNBH, serta pembiayaan pendidik untuk sembilan sekolah unggulan dan revitalisasi 11.868 sekolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Tunjangan Anggota DPR Naik, Istana 'Buang Badan' ke Menkeu Sri Mulyani

Tunjangan Anggota DPR Naik, Istana 'Buang Badan' ke Menkeu Sri Mulyani

Anggaran TKD Anjlok, Sri Mulyani Sebut Pembangunan Daerah dari Belanja Pusat

Anggaran TKD Anjlok, Sri Mulyani Sebut Pembangunan Daerah dari Belanja Pusat

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

The Winding Road behind Prabowo Subianto's Renewable Energy Pledge

The Winding Road behind Prabowo Subianto's Renewable Energy Pledge

Ironi Gaji DPR Setara Upah Guru Honorer 300 Bulan

Ironi Gaji DPR Setara Upah Guru Honorer 300 Bulan

Wacana Prabowo Hapus Tantiem BUMN Bakal Berkontribusi Positif bagi Negara

Wacana Prabowo Hapus Tantiem BUMN Bakal Berkontribusi Positif bagi Negara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Titiek Soeharto Soroti Harga Beras Mahal hingga Kasus Oplosan
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Titiek Soeharto Soroti Harga Beras Mahal hingga Kasus Oplosan

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!
Pajak
7 menit yang lalu

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo
Manufaktur
15 menit yang lalu

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T
APBN
51 menit yang lalu

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

Istana Blak-blakan Rencana Pembentukan Kementerian Haji
Jasa & Niaga
51 menit yang lalu

Istana Blak-blakan Rencana Pembentukan Kementerian Haji

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini